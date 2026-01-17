Історичний борг на $225 мільярдів: американська компанія судиться з рф через облігації царських часів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 січня 2026, 16:01

Історичний борг на $225 мільярдів: американська компанія судиться з рф через облігації царських часів

У США розпочався безпрецедентний судовий процес, який може змінити долю заморожених активів Центробанку рф. Компанія Noble Capital RSD LLC подала позов проти російської федерації, вимагаючи виплати боргу за державними облігаціями, випущеними ще Російською Імперією у 1916 році.

Історичний борг на $225 мільярдів: американська компанія судиться з рф через облігації царських часів

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Суть позову: борги предків та спадкоємність

Позивач стверджує, що сучасна росія є юридичним спадкоємцем не лише Радянського Союзу, а й Російської Імперії. Відповідно до доктрини наступництва держав, рф несе відповідальність за борги, які були визнані недійсними більшовиками у 1918 році.

Ключові вимоги Noble Capital:

  • Сума претензії: Позивач вимагає виплати основного боргу та відсотків на основі вартості золота. Загальна сума становить не менше $225,8 млрд.
  • Взаємозалік (Set-off): Компанія просить суд дозволити погасити цей борг шляхом зарахування заморожених російських активів, які зараз перебувають під санкціями США.
  • Юридичне обґрунтування: Noble Capital стверджує, що таке списання коштів буде законною виплатою боргу за облігаціями, а не «незаконною конфіскацією», що є критично важливим для міжнародного права.

Історія питання

Облігації на суму $25 млн були продані американським інвесторам у грудні 1916 року через синдикат банків на чолі з National City Bank (нині Citibank). Після революції 1917 року СРСР відмовився їх оплачувати.

Noble Capital наводить приклади, коли рф уже виплачувала подібні борги:

  • У 1986 році: росія розрахувалася з британськими власниками царських облігацій в обмін на доступ до ринків капіталу Великої Британії.
  • У 1996 році: Аналогічна угода на $400 млн була укладена з Францією. Проте власники облігацій із США досі не отримали жодних виплат.

Заморожені активи як джерело виплат

Позов спрямований проти чотирьох відповідачів: російської федерації, Міністерства фінансів рф, Центрального банку рф та Фонду національного добробуту.

Noble Capital закликає суд:

  • Заборонити росії будь-яке виведення або мобілізацію заморожених активів у США до повного розрахунку.
  • Призначити спеціального довірену особу (equitable receiver) для контролю над цими активами.

З матеріалів справи випливає, що відповідачів повідомили про розгляд позову 1 жовтня 2025 року, а суд продовжив російській стороні строк для подання відповіді до 29 січня 2026 року.

Заморожені активи рф

Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року низка країн заморозила значні обсяги російських суверенних активів. Європейський Союз заблокував 210 млрд євро, з яких близько 193 млрд євро зберігаються в Euroclear.

Читайте також: Дохід Euroclear від заморожених активів росії склав 3,9 млрд євро у 2025 році

Чому це важливо?

Ця справа може стати легальним механізмом передачі заморожених мільярдів рф на користь американських суб'єктів без порушення норм міжнародного права щодо імунітету державної власності. Якщо суд підтримає Noble Capital, це створить потужний прецедент для інших кредиторів і, ймовірно, відкриє шлях до використання цих коштів на користь України як частини відшкодування завданих збитків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами