Історичний борг на $225 мільярдів: американська компанія судиться з рф через облігації царських часів

У США розпочався безпрецедентний судовий процес, який може змінити долю заморожених активів Центробанку рф. Компанія Noble Capital RSD LLC подала позов проти російської федерації, вимагаючи виплати боргу за державними облігаціями, випущеними ще Російською Імперією у 1916 році.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Суть позову: борги предків та спадкоємність

Позивач стверджує, що сучасна росія є юридичним спадкоємцем не лише Радянського Союзу, а й Російської Імперії. Відповідно до доктрини наступництва держав, рф несе відповідальність за борги, які були визнані недійсними більшовиками у 1918 році.

Ключові вимоги Noble Capital:

Сума претензії: Позивач вимагає виплати основного боргу та відсотків на основі вартості золота. Загальна сума становить не менше $225,8 млрд.

Взаємозалік (Set-off): Компанія просить суд дозволити погасити цей борг шляхом зарахування заморожених російських активів, які зараз перебувають під санкціями США.

Юридичне обґрунтування: Noble Capital стверджує, що таке списання коштів буде законною виплатою боргу за облігаціями, а не «незаконною конфіскацією», що є критично важливим для міжнародного права.

Історія питання

Облігації на суму $25 млн були продані американським інвесторам у грудні 1916 року через синдикат банків на чолі з National City Bank (нині Citibank). Після революції 1917 року СРСР відмовився їх оплачувати.

Noble Capital наводить приклади, коли рф уже виплачувала подібні борги:

У 1986 році: росія розрахувалася з британськими власниками царських облігацій в обмін на доступ до ринків капіталу Великої Британії.

У 1996 році: Аналогічна угода на $400 млн була укладена з Францією. Проте власники облігацій із США досі не отримали жодних виплат.

Заморожені активи як джерело виплат

Позов спрямований проти чотирьох відповідачів: російської федерації, Міністерства фінансів рф, Центрального банку рф та Фонду національного добробуту.

Noble Capital закликає суд:

Заборонити росії будь-яке виведення або мобілізацію заморожених активів у США до повного розрахунку.

Призначити спеціального довірену особу (equitable receiver) для контролю над цими активами.

З матеріалів справи випливає, що відповідачів повідомили про розгляд позову 1 жовтня 2025 року, а суд продовжив російській стороні строк для подання відповіді до 29 січня 2026 року.

Заморожені активи рф

Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року низка країн заморозила значні обсяги російських суверенних активів. Європейський Союз заблокував 210 млрд євро, з яких близько 193 млрд євро зберігаються в Euroclear.

Читайте також: Дохід Euroclear від заморожених активів росії склав 3,9 млрд євро у 2025 році

Чому це важливо?

Ця справа може стати легальним механізмом передачі заморожених мільярдів рф на користь американських суб'єктів без порушення норм міжнародного права щодо імунітету державної власності. Якщо суд підтримає Noble Capital, це створить потужний прецедент для інших кредиторів і, ймовірно, відкриє шлях до використання цих коштів на користь України як частини відшкодування завданих збитків.