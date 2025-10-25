Дохід Euroclear від заморожених активів росії склав 3,9 млрд євро в 2025 році

За підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг доходів, отриманих міжнародним депозитарієм Euroclear як відсоток від інвестування заблокованих російських активів, склав 3,9 млрд євро , випливає зі звітності фінансової організації. Це на 25% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Деталі

Депозитарій пов'язує таку динаміку з поступовим зниженням відсоткові ставки.

У звітності Euroclear також повідомляється, що депозитарій зарезервував 2,6 млрд євро як внесок на непередбачені доходи з початку 2025 року. З них 1,6 млрд євро було виплачено Європейській комісії у липні 2025-го.

Другий платіж планується здійснити на початку 2026 року. Російські санкції та контрзаходи призвели до витрат у розмірі 82 млн євро та втрати 25 млн євро доходу від бізнесу з початку року.

На кінець вересня поточного року баланс Euroclear становив 227 млрд євро, з яких 193 млрд припадали на російські активи, що перебувають під санкціями.