25 жовтня 2025, 14:10

Дохід Euroclear від заморожених активів росії склав 3,9 млрд євро в 2025 році

За підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг доходів, отриманих міжнародним депозитарієм Euroclear як відсоток від інвестування заблокованих російських активів, склав 3,9 млрд євро, випливає зі звітності фінансової організації. Це на 25% менше ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг доходів, отриманих міжнародним депозитарієм Euroclear як відсоток від інвестування заблокованих російських активів, склав 3,9 млрд євро, випливає зі звітності фінансової організації.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Депозитарій пов'язує таку динаміку з поступовим зниженням відсоткові ставки.

У звітності Euroclear також повідомляється, що депозитарій зарезервував 2,6 млрд євро як внесок на непередбачені доходи з початку 2025 року. З них 1,6 млрд євро було виплачено Європейській комісії у липні 2025-го.

Читайте також: ЄС відклав рішення про «репараційний кредит» для України — Bloomberg

Другий платіж планується здійснити на початку 2026 року. Російські санкції та контрзаходи призвели до витрат у розмірі 82 млн євро та втрати 25 млн євро доходу від бізнесу з початку року.

На кінець вересня поточного року баланс Euroclear становив 227 млрд євро, з яких 193 млрд припадали на російські активи, що перебувають під санкціями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
