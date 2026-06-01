В Україні завершилася держпрограма кешбеку на пальне. Скільки українцив скористалося

В Україні 31 травня завершилася державна програма кешбеку на пальне. За час її дії підтримкою скористалися майже 2,3 млн українців. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Програма кешбеку на пальне

Програма діяла з 20 березня та була орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента. За даними відомства, 91% користувачів були власниками бюджетних автомобілів із невеликим об'ємом двигуна.

До програми долучилися понад 220 операторів автозаправних станцій — від великих мереж до локальних АЗС.

«За трохи більше ніж два місяці роботи програми 2,3 млн українців отримали кешбек від держави. Це підтверджує високу затребуваність такого інструменту підтримки в період цінового шоку», — заявив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% — на бензин та 5% — на скраплений газ.

У міністерстві наголосили, що програма від початку розглядалася як тимчасовий антикризовий інструмент і завершується відповідно до затверджених строків.

Накопичені кошти кешбеку на пальне можна використати до 30 червня 2026 року включно. Після цього невикористані залишки будуть повернуті до державного бюджету.