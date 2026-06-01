1 червня 2026, 8:00

В Україні завершилася держпрограма кешбеку на пальне. Скільки українцив скористалося

В Україні 31 травня завершилася державна програма кешбеку на пальне. За час її дії підтримкою скористалися майже 2,3 млн українців. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Програма кешбеку на пальне

Програма діяла з 20 березня та була орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента. За даними відомства, 91% користувачів були власниками бюджетних автомобілів із невеликим об'ємом двигуна.

До програми долучилися понад 220 операторів автозаправних станцій — від великих мереж до локальних АЗС.

«За трохи більше ніж два місяці роботи програми 2,3 млн українців отримали кешбек від держави. Це підтверджує високу затребуваність такого інструменту підтримки в період цінового шоку», — заявив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% — на бензин та 5% — на скраплений газ.

У міністерстві наголосили, що програма від початку розглядалася як тимчасовий антикризовий інструмент і завершується відповідно до затверджених строків.

Накопичені кошти кешбеку на пальне можна використати до 30 червня 2026 року включно. Після цього невикористані залишки будуть повернуті до державного бюджету.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

Ivt Kommandor
1 червня 2026, 8:28
І скільки втратив бюджет на цей «атракціон невіданой щедрості»?
JWT
1 червня 2026, 9:08
Якщо генеруєте картинки через ШІ, то хочаб дивіться що там… пістолет в салон ллє паливо?
