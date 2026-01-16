На 1 квартал 2026 ми маємо достатньо міжнародних коштів забезпечення всіх гарантованих державою виплат — Голова бюджетного Комітету ВР

Україна повністю забезпечена фінансовим ресурсом для виконання соціальних зобов’язань на початку року, попри складну ситуацію в енергетиці та затримки з боку деяких партнерів. Про це за підсумками зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою заявила голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

Фінансова «подушка» на зиму

За словами очільниці Комітету, уряд та парламент заздалегідь готувалися до можливих пауз у надходженні допомоги.

«На 1 квартал 2026 року ми маємо достатньо міжнародних коштів для покриття дефіциту бюджету і забезпечення всіх виплат, які гарантує держава», — наголосила Підласа.

Водночас вона зауважила, що швидке затвердження нової програми співпраці на засіданні Раді директорів МВФ залишається критичним, оскільки саме це рішення «розблокує» основні потоки фінансування від МВФ та Європейського Союзу.

Переговори щодо реформ: ПДВ та посилки

Головним викликом у діалозі з Фондом залишаються «попередні умови» (prior actions). Роксолана Підласа назвала найбільш дискусійні питання, які наразі викликають супротив у Верховній Раді:

Оподаткування посилок: скасування чинних пільг.

Податки для ФОПів: запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Українська сторона намагається переконати МВФ пом’якшити ці вимоги, аргументуючи це надважкими умовами для бізнесу.

«Ми навели аргументи за послаблення цих вимог (це можливо ДО затвердження програми співпраці радою директорів) — зокрема, що відсутність світла, опалення і постійні обстріли не сприяють веденню бізнесу», — повідомила голова Комітету.

Виконання зобов'язань

На сьогодні бюджетний Комітет вже забезпечив виконання однієї з чотирьох ключових умов — ухвалення Державного бюджету на 2026 рік. Загалом з 2023 року Комітет успішно реалізував 8 «структурних маяків» Фонду.

Підласа подякувала Крісталіні Георгієвій за візит та заявила, що діалог буде продовжуватися.