Для затвердження нової програми з МВФ потрібне лише внесення законопроєкту про ПДВ для ФОПів, а не його ухвалення — Георгієва

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вийшов на фінішну пряму у підготовці нової масштабної програми фінансування для України. Директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що очікує затвердження Виконавчою радою кредитного пакета на суму 8,1 мільярда доларів вже найближчими тижнями. Ця заява пролунала під час її візиту до Києва, де вона провела переговори з вищим керівництвом держави. Про це повідомляє агентство Reuters.

Візит у Київ

Георгієва прибула до української столиці, щоб особисто оцінити ситуацію та прогрес у виконанні попередніх домовленостей, досягнутих ще у листопаді минулого року. Після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями вона зазначила, що хоча умови в країні залишаються складними, вектор співпраці незмінний.

«Я тут, щоб побачити, як країна справляється в ці надзвичайно суворі часи, тому що я хочу переконатися: те, що було узгоджено в листопаді, може бути реалізовано саме так, як домовлялися», — підкреслила очільниця МВФ.

Головна умова: повернення ПДВ

Ключовим каменем спотикання у перемовинах стало питання податкових пільг. МВФ наполягає на скасуванні звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) для споживчих товарів. За словами Георгієвої, ця вимога є безальтернативною, оскільки економіка України не може зависнути у невизначеному стані.

«Щодо звільнення від ПДВ ми дуже чітко дали зрозуміти: це має статися. Ми не можемо дозволити українській економіці балансувати між ринковою та неринковою моделлю», — заявила вона.

Водночас Фонд готовий проявити гнучкість у процедурних моментах. Для затвердження програми МВФ на цьому етапі вимагатиме лише реєстрації відповідного законопроєкту у Верховній Раді, а не його миттєвого ухвалення. Георгієва зазначила, що Фонд готовий надати Україні близько року для проведення роз'яснювальної роботи та збору необхідної кількості голосів у парламенті, оскільки це питання викликає спротив усередині країни.

Георгієва пояснила українським урядовцям, що повернення податків необхідне самій Україні для вступу до ЄС та створення зрозумілих правил гри для приватного бізнесу.