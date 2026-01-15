До Києва, вперше за три роки, приїхала директорка МВФ

15 січня в Україну на переговори прибула глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Що відомо про візит

Очікується, що під час візиту керівниця МВФ проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним та бізнесом.

Нагадаємо

Востаннє Георгієва була в Україні у лютому 2023 року.

В листопаді 2025 року Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває.

Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму, оскільки кошти за чинною програмою розширеного фінансування на $15,6 мільярдів, ухваленою у березні 2023 року, майже вичерпані. Запит на нову програму прем'єр-міністр Юлія Свириденко направила до МВФ ще 9 вересня.

Як раніше пояснював голова НБУ Андрій Пишний, чинна програма, що діє до 2027 року, значно фокусується на повоєнній відбудові, але оскільки війна триває, Україні потрібна нова угода, адаптована до реалій «воєнного бюджету».