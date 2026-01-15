Активи BlackRock досягли рекордних $14 трильйонів

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock завершила 2025 рік із приголомшливими результатами. Завдяки стрімкому ралі на фондових ринках та масовому притоку капіталу в індексні фонди, обсяг активів під управлінням компанії (AUM) досяг історичного максимуму — $14,04 трлн. Про це повідомляє Reuters.

Фінансові результати за четвертий квартал

Звітність за останні три місяці 2025 року свідчить про значне зростання прибутковості:

Скоригований чистий прибуток: зріс до $2,18 млрд (проти $1,87 млрд роком раніше).

Прибуток на акцію: склав $13,16, що значно перевищує показник минулого року ($11,93).

Головні драйвери зростання

Успіху BlackRock сприяли три ключові фактори, що панували на ринку США наприкінці року:

Бум ШІ та економічне зростання: Оптимізм навколо штучного інтелекту та стабільна економіка США підштовхнули інвесторів вкладати гроші в акції.

Зміна політики ФРС: Оскільки інфляція сповільнилася, Федеральна резервна система зайняла більш м'яку позицію. Це спровокувало величезний приплив коштів у продукти з фіксованою дохідністю (облігації) — $83,77 млрд за квартал.

Популярність ETF: Основним двигуном зростання залишаються біржові інвестиційні фонди (ETF). Інвестори все частіше обирають ці інструменти через їхню низьку вартість та прозорість. Чистий приплив довгострокових інвестицій за квартал склав $267,8 млрд.

За рік активи BlackRock зросли майже на $2,5 трлн (з $11,55 трлн наприкінці 2024-го). Попри такі рекордні цифри, акції самої BlackRock за 2025 рік зросли лише на 4,4%, дещо відстаючи від загальних темпів зростання індексу S&P 500.

Аналітики пояснюють це тим, що інвестори більше зосереджувалися на технологічних гігантах, хоча фінансовий стан самого інвестиційного холдингу залишається непохитним.