13 січня 2026, 8:28

Трамп розглядає топ-менеджера BlackRock на посаду голови ФРС

Президент США Дональд Трамп цього тижня проведе співбесіду з Ріком Рідером, головним інвестиційним директором із глобальних облігацій BlackRock, на посаду нового голови Федеральної резервної системи США (ФРС). Про це повідомляє Fox Business із посиланням на обізнані джерела.

Президент США Дональд Трамп цього тижня проведе співбесіду з Ріком Рідером, головним інвестиційним директором із глобальних облігацій BlackRock, на посаду нового голови Федеральної резервної системи США (ФРС).
Фото: Рік Рідер

Що відомо

За словами співрозмовників видання, інтерв'ю відбудеться у четвер, 15 січня, у Білому домі. У ньому візьмуть участь сам Трамп, голова апарату Білого дому Сьюзі Уайлс, міністр фінансів Скотт Бессент та заступник голови апарату Ден Скавіно.

Як пише Fox Business, це буде четверта та остання співбесіда в рамках відбору кандидата на заміну чинного голови ФРС Джерома Пауелла, термін повноважень якого спливає 15 травня. Пауелл був висунутий Трампом на посаду голови Федрезерва у 2017 році та затверджений Сенатом у 2018 році.

Список кандидатів

Крім Рідера, до фінального списку кандидатів входять колишній член ради керуючих ФРС Кевін Уорш, директор Національної економічної ради Кевін Хассетт, а також чинний член ради керуючих ФРС Крістофер Уоллер, нагадує видання.

Трамп раніше заявляв, що має намір оголосити про своє рішення у січні. У разі, якщо вибір впаде на кандидата, який не входить до ради керуючих ФРС, йому потрібно зайняти одне з вакантних місць у керівництві регулятора. Така можливість може з'явитися після 31 січня, коли спливає термін повноважень Стівена Мірана. Міран був приведений до присяги у вересні, зайнявши крісло, що звільнилося після відходу Адріани Куглер.

Раніше сам Пауелл відмовлявся коментувати можливих наступників, наголошуючи, що питання призначення наступного голови Федрезерва знаходиться виключно у компетенції президента США, наголошує видання.

Кримінальна справа Пауелла

У понеділок, 12 січня, стало відомо, що федеральні прокурори США розпочали кримінальне розслідування щодо Пауелла. Воно пов'язане з реконструкцією штаб-квартири регулятора на суму $2,5 млрд, а також зі свідченнями Пауелла в Конгресі щодо цього проєкту.

Пауелл заявив, що розслідування стало наслідком тиску з боку адміністрації Дональда Трампа, незадоволеною темпами та масштабом зниження відсоткових ставок. За його словами, загрози кримінального переслідування виникають у відповідь на прагнення ФРС проводити грошово-кредитну політику, виходячи з економічних умов, а не політичних переваг.

Читайте також: В США відкрили кримінальну справу на голову ФРС Джерома Пауелла

Глава ФРС також попередив, що результати розслідування можуть вплинути на майбутнє незалежності центробанку. Він підкреслив, що Федрезерв має й надалі приймати рішення на основі фактів та макроекономічних даних, а не під впливом політичного тиску чи залякування. На тлі цих заяв американські фондові ф'ючерси перейшли до зниження.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
