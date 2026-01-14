Multi від Мінфін
14 січня 2026, 16:05

Влада запевняє: супермаркети працюють стабільно, перебої мають точковий характер

Торговельні мережі України працюють стабільно та забезпечують безперебійне постачання продукції, попри енергетичні атаки з боку ворога та складні погодні умови. Про цеповідомив заступник Міністра економіки Тарас Висоцький.

Торговельні мережі України працюють стабільно та забезпечують безперебійне постачання продукції, попри енергетичні атаки з боку ворога та складні погодні умови.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що кажуть в Мінекономіки

За його словами, окремі тимчасові закриття магазинів мають виключно точковий і технічний характер. Вони пов’язані переважно з аварійними відключеннями електроенергії або короткостроковими збоями в роботі генераторів, зокрема через сильні морози.

Такі випадки не впливають на загальну доступність товарів і не створюють ризиків для споживачів.

Читайте також: Хлібопекарі розповіли, яка ситуація з поставками хлібу в Києві та області

«Мінекономіки перебуває на постійному зв’язку з усіма торговельними мережами. Завчасно погоджено чіткі алгоритми дій на випадок відсутності електроенергії, порядок інформування покупців та відновлення роботи магазинів. Тимчасові закриття мають суто технічний характер. Проблем з постачанням продукції немає, споживач не постраждає. Мережі достатньо розгалужені, тому навіть у разі тимчасової паузи в роботі окремого магазину завжди є доступна альтернатива», — наголосив Висоцький.

Ажіотажу немає

За даними Мінекономіки, ажіотажного попиту чи дефіциту товарів не зафіксовано. Українці, з урахуванням майже чотирьох років війни, підготовлені, а всі соціально важливі продукти системно та вчасно доставляються до торговельних точок.

Крім продажу товарів, торговельні мережі розширюють перелік послуг для населення. У багатьох супермаркетах відвідувачі можуть підзарядити мобільні пристрої, скористатися стабільним зв’язком, розігріти їжу або тимчасово перебувати в теплому приміщенні. Значна частина магазинів обладнана альтернативними каналами зв’язку.

Читайте також: Novus та «Сільпо» призупиняють роботу частини своїх супермаркетів у Києві та області

Заступник Міністра зауважив, що робота на резервному живленні впливає на витрати як виробників, так і ритейлу, однак за нинішніх умов це не має критичного впливу на кінцеві ціни для споживачів.

Мінекономіки продовжує щоденний моніторинг ситуації та перебуває в постійному діалозі з торговельними мережами й виробниками, щоб гарантувати українцям безперешкодний доступ до продовольства та необхідних послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
14 січня 2026, 19:33
#
Кому мало супермаркетів? Від мого під'їзду в радіусі 500 м їх мінімум 6 штук.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
