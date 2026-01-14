Торговельні мережі України працюють стабільно та забезпечують безперебійне постачання продукції, попри енергетичні атаки з боку ворога та складні погодні умови. Про цеповідомив заступник Міністра економіки Тарас Висоцький.
Влада запевняє: супермаркети працюють стабільно, перебої мають точковий характер
Що кажуть в Мінекономіки
За його словами, окремі тимчасові закриття магазинів мають виключно точковий і технічний характер. Вони пов’язані переважно з аварійними відключеннями електроенергії або короткостроковими збоями в роботі генераторів, зокрема через сильні морози.
Такі випадки не впливають на загальну доступність товарів і не створюють ризиків для споживачів.
«Мінекономіки перебуває на постійному зв’язку з усіма торговельними мережами. Завчасно погоджено чіткі алгоритми дій на випадок відсутності електроенергії, порядок інформування покупців та відновлення роботи магазинів. Тимчасові закриття мають суто технічний характер. Проблем з постачанням продукції немає, споживач не постраждає. Мережі достатньо розгалужені, тому навіть у разі тимчасової паузи в роботі окремого магазину завжди є доступна альтернатива», — наголосив Висоцький.
Ажіотажу немає
За даними Мінекономіки, ажіотажного попиту чи дефіциту товарів не зафіксовано. Українці, з урахуванням майже чотирьох років війни, підготовлені, а всі соціально важливі продукти системно та вчасно доставляються до торговельних точок.
Крім продажу товарів, торговельні мережі розширюють перелік послуг для населення. У багатьох супермаркетах відвідувачі можуть підзарядити мобільні пристрої, скористатися стабільним зв’язком, розігріти їжу або тимчасово перебувати в теплому приміщенні. Значна частина магазинів обладнана альтернативними каналами зв’язку.
Заступник Міністра зауважив, що робота на резервному живленні впливає на витрати як виробників, так і ритейлу, однак за нинішніх умов це не має критичного впливу на кінцеві ціни для споживачів.
Мінекономіки продовжує щоденний моніторинг ситуації та перебуває в постійному діалозі з торговельними мережами й виробниками, щоб гарантувати українцям безперешкодний доступ до продовольства та необхідних послуг.
