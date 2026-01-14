В Києві ситуація з випіканням хлібу складна, але поки контрольована. Про це «Мінфіну» розповів віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.
14 січня 2026, 10:20
Хлібопекарі розповіли, яка ситуація з поставками хлібу в Києві та області
Яка ситуація з хлібом
«Київські підприємства працюють з постійними перемиканнями міської напруги дуже низької якості і переходами на генератори. В області ситуація гірша. Вже генератори не витримують і є зупинки», — заявив Дученко.
Що до закриття магазинів і зміни замовлень, то Дученко зазначив, що збирає інформацію.
«Попередньо у понеділок та вівторок заявки виконувались і хліб відвантажувався», — зазначив він.
