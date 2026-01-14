Хлібопекарі розповіли, яка ситуація з поставками хлібу в Києві та області

В Києві ситуація з випіканням хлібу складна, але поки контрольована. Про це «Мінфіну» розповів віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Яка ситуація з хлібом

«Київські підприємства працюють з постійними перемиканнями міської напруги дуже низької якості і переходами на генератори. В області ситуація гірша. Вже генератори не витримують і є зупинки», — заявив Дученко.

Що до закриття магазинів і зміни замовлень, то Дученко зазначив, що збирає інформацію.

«Попередньо у понеділок та вівторок заявки виконувались і хліб відвантажувався», — зазначив він.