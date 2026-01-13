Novus та «Сільпо» призупиняють роботу частини своїх супермаркетів у Києві та області

Через відключення електроенергії у Києві та області частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Про це повідомили мережі Novus та « Сільпо » у своїх соціальних мережах.

В чому причина

«Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі», — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Novus у Facebook.

Близько 17 супермаркетів Novus у Києві та області не працюють станом на 09:00 13 січня 2026-го.

Через низьку температуру та відключення електроенергії тимчасово не працюють окремі супермаркети «Сільпо», повідомив ритейлер на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо

13 січня за командою НЕК Укренерго в Києві та Бучанському районі Київської області діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.