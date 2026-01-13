Через відключення електроенергії у Києві та області частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Про це повідомили мережі Novus та «Сільпо» у своїх соціальних мережах.
13 січня 2026, 12:14
Novus та «Сільпо» призупиняють роботу частини своїх супермаркетів у Києві та області
В чому причина
«Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі», — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Novus у Facebook.
Близько 17 супермаркетів Novus у Києві та області не працюють станом на 09:00 13 січня 2026-го.
Через низьку температуру та відключення електроенергії тимчасово не працюють окремі супермаркети «Сільпо», повідомив ритейлер на офіційній сторінці у Facebook.
Нагадаємо
13 січня за командою НЕК Укренерго в Києві та Бучанському районі Київської області діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.
На некоторые продукты более 30% наценки… А теперь беда… нет света… и нет денег на генераторы… Беда!!!