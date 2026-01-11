Multi від Мінфін
11 січня 2026, 12:15

НБУ витратив понад $700 млн за перший тиждень нового року, намагаючись підтримати гривню

У перший робочий тиждень 2026 року Національний банк України (НБУ) продовжив активну підтримку курсу національної валюти, продаючи долари з резервів. За 5−8 січня регулятор продав на міжбанківському ринку 712 мільйонів доларів США, при цьому не здійснивши жодної операції з купівлі валюти. Про це свідчать офіційні дані НБУ.

У перший робочий тиждень 2026 року Національний банк України (НБУ) продовжив активну підтримку курсу національної валюти, продаючи долари з резервів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тільки продаж: підсумки року

Поточна ситуація на валютному ринку повністю відповідає тенденціям минулого року. Регулятор продовжує виступати чистим продавцем валюти, задовольняючи попит бізнесу та населення, який перевищує пропозицію.

Статистика за 2025 рік демонструє масштаб дисбалансу:

  • НБУ продав понад 36 мільярдів доларів.
  • Регулятор викупив у резерви лише символічні 42 мільйони доларів.

Тобто, як і раніше, Нацбанк або взагалі не виходить на ринок із купівлею, або робить це в мінімальних обсягах, коли на ринку з'являється ситуативний надлишок валюти.

Боротьба з девальвацією

Головна мета такої політики — стримування знецінення гривні. Виходячи на ринок із продажем доларів, Нацбанк гасить надмірний попит, не дозволяючи курсу різко зростати. Це допомагає зберігати відносну стабільність фінансової системи в умовах економічної невизначеності.

Що таке «структурний дефіцит» валюти

Ситуація, коли Центробанк постійно продає валюту, називається структурним дефіцитом. В умовах війни це є новою нормальністю для української економіки. Експорт товарів (зерна, металу) суттєво скоротився через логістичні проблеми та руйнування, тому валюти в країну заходить менше, ніж потрібно імпортерам для закупівлі пального, ліків, зброї та інших товарів.

Нацбанк закриває цю «дірку» за рахунок резервів. Своєю чергою, ці резерви поповнюються завдяки міжнародній фінансовій допомозі від партнерів (ЄС, США, МВФ). Фактично, НБУ конвертує отриману західну допомогу в ринкову пропозицію валюти, щоб український бізнес міг працювати, а курс не полетів у космос.

Нагадаємо, що на минулому тижні офіційні курси долара та євро встановили нові рекорди: євро пробив психологічну позначку у 50 гривень, а долар вперше був оцінений у 43 гривні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
