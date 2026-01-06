Мінфін залучив понад 16 млрд грн на першому аукціоні ОВДП у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 січня 2026, 19:27

Мінфін залучив понад 16 млрд грн на першому аукціоні ОВДП у 2026 році

Міністерство фінансів України провело перший у 2026 році аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), результати якого засвідчили високий попит з боку інвесторів. До державного бюджету вдалося залучити 16,2 млрд гривень, що перевищує показники фінальних торгів минулого року. Про це повідомляє Міністерство фінансів України 6 січня.

Міністерство фінансів України провело перший у 2026 році аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), результати якого засвідчили високий попит з боку інвесторів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі аукціону

Характерною рисою перших торгів нового року став зміщений фокус інтересу інвесторів у бік «довгих» паперів. Найбільший обсяг коштів — 5,2 млрд грн — надійшов від продажу облігацій із терміном погашення через 3,7 року. Середньозважена дохідність за ними склала 14,44% річних.

Загальна структура залучених коштів виглядає наступним чином:

  • 3,7 року: залучено 5,2 млрд грн, ставка — 14,6% (середньозважена 14,44%).
  • 3 роки: залучено 4,6 млрд грн, дохідність — 17,8%.
  • 1,7 року: залучено 3,9 млрд грн, дохідність — 17,1%.
  • 1,1 року: залучено 2,5 млрд грн, дохідність — 16,35%.

Варто зазначити, що у порівнянні з попереднім аукціоном, який відбувся наприкінці 2025 року, відсоткові ставки за гривневими інструментами залишилися незмінними. Окрім ОВДП на 1,7 року (ставка зменшилась з 17,5% до 17,1%). Ринок демонструє стабільність: дохідність за річними паперами збереглася на рівні 16,35%, а за трирічними — 17,8%.

При цьому загальний обсяг залучених коштів суттєво зрос: якщо на попередньому аукціоні до бюджету надійшло 12,8 млрд грн (в еквіваленті), то цього разу сума сягнула 16,2 млрд грн.

Підсумки 2025 року: бум приватних інвестицій

Минулий рік став показовим з точки зору зміни структури інвесторів. Українці почали активніше кредитувати власну державу. За 2025 рік обсяг ОВДП у власності фізичних осіб збільшився на 42,6% (на 33,4 млрд грн), досягнувши позначки у 111,9 млрд грн. Частка громадян у загальному портфелі зросла з 4,2% до 5,7%.

Бізнес також наростив свою присутність на ринку держборгу: портфель юридичних осіб збільшився з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн. Загалом з початку повномасштабного вторгнення через механізм внутрішніх запозичень до держбюджету було залучено близько 2 трлн гривень.

Читайте також: Мінфін змінює тактику на 2026 рік: пропозиція валютних ОВДП скорочується, а фокус зміщується на гривню

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
6 січня 2026, 20:32
#
Там где два триллиона, будет и три😂
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами