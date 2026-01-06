Мінфін залучив понад 16 млрд грн на першому аукціоні ОВДП у 2026 році

Міністерство фінансів України провело перший у 2026 році аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), результати якого засвідчили високий попит з боку інвесторів. До державного бюджету вдалося залучити 16,2 млрд гривень, що перевищує показники фінальних торгів минулого року. Про це повідомляє Міністерство фінансів України 6 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі аукціону

Характерною рисою перших торгів нового року став зміщений фокус інтересу інвесторів у бік «довгих» паперів. Найбільший обсяг коштів — 5,2 млрд грн — надійшов від продажу облігацій із терміном погашення через 3,7 року. Середньозважена дохідність за ними склала 14,44% річних.

Загальна структура залучених коштів виглядає наступним чином:

3,7 року: залучено 5,2 млрд грн, ставка — 14,6% (середньозважена 14,44%).

3 роки: залучено 4,6 млрд грн, дохідність — 17,8%.

1,7 року: залучено 3,9 млрд грн, дохідність — 17,1%.

1,1 року: залучено 2,5 млрд грн, дохідність — 16,35%.

Варто зазначити, що у порівнянні з попереднім аукціоном, який відбувся наприкінці 2025 року, відсоткові ставки за гривневими інструментами залишилися незмінними. Окрім ОВДП на 1,7 року (ставка зменшилась з 17,5% до 17,1%). Ринок демонструє стабільність: дохідність за річними паперами збереглася на рівні 16,35%, а за трирічними — 17,8%.

При цьому загальний обсяг залучених коштів суттєво зрос: якщо на попередньому аукціоні до бюджету надійшло 12,8 млрд грн (в еквіваленті), то цього разу сума сягнула 16,2 млрд грн.

Підсумки 2025 року: бум приватних інвестицій

Минулий рік став показовим з точки зору зміни структури інвесторів. Українці почали активніше кредитувати власну державу. За 2025 рік обсяг ОВДП у власності фізичних осіб збільшився на 42,6% (на 33,4 млрд грн), досягнувши позначки у 111,9 млрд грн. Частка громадян у загальному портфелі зросла з 4,2% до 5,7%.

Бізнес також наростив свою присутність на ринку держборгу: портфель юридичних осіб збільшився з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн. Загалом з початку повномасштабного вторгнення через механізм внутрішніх запозичень до держбюджету було залучено близько 2 трлн гривень.

Читайте також: Мінфін змінює тактику на 2026 рік: пропозиція валютних ОВДП скорочується, а фокус зміщується на гривню