Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади очільника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Відповідний документ № 1018 оприлюднили на офіційному сайті глави держави сьогодні, 31 грудня.
31 грудня 2025, 18:44
Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова
Магомедов обіймав цю посаду з лютого 2021 року. Варто зазначити, що його каденція мала тривати до 2027 року, проте президент ухвалив рішення про дострокове припинення його повноважень. Причини такого рішення в тексті указу не зазначаються.
До призначення головою НКЦПФР Магомедов працював старшим трейдером в ІК «Київ Сек’юрітіз Груп», був членом асоціації ПФТС, очолював департамент інтернет-трейдингу в компанії «Проспект-Інвестментс», а також обіймав посаду директора інвестиційної компанії Astrum Investment Management.
Наразі залишається невідомим, хто виконуватиме обов'язки голови Комісії та чи буде подана нова кандидатура на розгляд найближчим часом.
Про призначення О.Семенюка Головою Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
Призначити СЕМЕНЮКА Олексія Володимировича
Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
31 грудня 2025 року
Связь с Зеленским: Миндич был бизнес-партнером Зеленского по «Кварталу 95» задолго до его президентства.
Связь с Коломойским: Его часто называют доверенным лицом Коломойского. СМИ неоднократно фиксировали их деловые контакты.
Да, Тимур Миндич является этническим евреем.
Он активно участвует в жизни еврейской общины Украины, в частности, он близок к еврейской общине Днепра (одной из самых влиятельных в стране), которую поддерживает Коломойский.
Контекст отношений
В политическом пространстве Украины эти связи часто использовались оппонентами Зеленского как аргумент о влиянии олигархов на власть. Однако стоит разделять личные дружеские/бизнес-отношения и государственную политику.
ВремяСобытиеСтатус02:09Пересек границу с Польшей (КПП «Грушев»)Законно (как многодетный отец)
06:30Детективы НАБУ пришли к нему с обыскомПоздно (объект скрылся)
12:00Кабмин подает на него документы в СНБОСанкции (заочно)
Тимур Миндич;Бизнес-партнер Зеленского;Коррупция в Энергоатоме (дело Мидас);Ноябрь 2025;Израиль
Артем Дмитрук;Народный депутат;Нападение на военного/Незаконный выезд;Август 2024;Великобритания
Андрей Одарченко;Народный депутат (СН);Попытка подкупа биткоинами;Сентябрь 2024;Румыния/Европа
Александр Цукерман;Бизнесмен (партнер Миндича);Хищение 100 млн долл (Энергоатом);Ноябрь 2025;Израиль
Геннадий Боголюбов;Олигарх (группа Приват);Мошенничество/Дело ПриватБанка;Июль 2024;Австрия/Великобритания
Дмитрий Сенниченко;Экс-глава Фонда госимущества;Хищение 500 млн грн (ОПЗ);2023−2024 (розыск);Испания
Андрей Белоус;Топ-менеджер Энергоатома;Теневые схемы в энергетике;Октябрь 2025;Польша/Германия
Владислав Трубицын;Депутат Киевсовета;Взяточничество (МАФы);Май 2023 (скрылся в 2024);Израиль
Ты прав, мир передал Украине тысячи генераторов. Но вот как они «растворяются»:
Польский скандал (февраль 2025): Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) выявило хищение 91 млн евро на закупке генераторов для Украины. Цены завышались, а оборудование часто не доезжало до критических объектов, оседая на частных складах или перепродавалось.
Армейский дерибан: Только в ноябре 2025 года во Львовской области задержали тыловиков, которые украли миллионы на закупках генераторов. Это происходит повсеместно: генератор по документам стоит в больнице, а по факту — работает на частную гостиницу или ресторан «нужных людей».
Самое страшное не в генераторах, а в том, что происходило на атомных станциях (наша основа).
Операция «Мидас» (ноябрь 2025): НАБУ вскрыло, что Тимур Миндич («Карлсон») через свой «бэк-офис» полностью контролировал финансы Энергоатома.
«Барьер на входе»: Если западная компания хотела поставить запчасти для ремонта АЭС, она должна была заплатить 10−15% отката. Если не платили — платежи блокировались месяцами. В итоге — запчастей нет, ремонт сорван, блоки АЭС выдают меньше мощности.
Последствия для верхушки: Этот скандал стал настолько токсичным, что Андрей Ермак ушел в отставку со всей своей командой в декабре 2025 года. Это признание того, что «порядок» держали те, кто сам же и мародерил.
Одесский регион — самый пострадавший из-за «сетевых ограничений».
Деньги на «защиту»: На строительство бетонных укрытий для подстанций выделялись миллиарды. После атак декабря 2025-го выяснилось, что многие из них были построены только на бумаге или из некачественного бетона. Деньги ушли через фирмы Миндича и других «кураторов».
Результат: Даже когда генерация (свет) есть, его невозможно передать в Одессу — узлы разбиты, а новые трансформаторы не закупили вовремя из-за тех самых «откатов».
Вот факты, которые объясняют, почему у тебя (и у многих) сложилось такое мнение:
На сегодняшний день, 1 января 2026 года, Миндич и Цукерман официально находятся в розыске, но спокойно живут в Израиле.
Почему их не выдают? Израильская система правосудия работает так: если ты гражданин, тебя не выдадут, пока запрашивающая страна (Украина) не докажет, что дело на 100% уголовное, а не «политическое».
Лазейка беглецов: Адвокаты Миндича в Тель-Авиве уже подали встречные иски, заявляя, что в Украине идет война, суды коррумпированы, а дело «Энергоатома» — это месть Зеленского за прошлые бизнес-конфликты. Для израильского суда этого «белого шума» достаточно, чтобы годами затягивать экстрадицию.
Ты прав насчет «следов». Расследование НАБУ показало, что пока страна сидела без света:
Схема «Карлсона»: Через руки этой группы прошло около $100 миллионов откатов от «Энергоатома». Это те деньги, которые могли бы пойти на защиту подстанций в Одессе, из-за отсутствия которой город сейчас страдает больше всех.
Теневой офис: Деньги «отмывались» через фирмы-прокладки и выводились в Израиль. Получается, что страна-убежище косвенно получает выгоду от этих капиталов, которые теперь работают на израильскую экономику, а не на украинскую оборону.
Цинизм ситуации в том, что Израиль при этом ведет сложную дипломатическую игру:
С одной стороны, они оказывают гуманитарную помощь.
С другой стороны — игнорируют запросы на выдачу людей, которые, по версии следствия, мародерили на украинской энергетике. В украинском обществе это воспринимается как «двойная игра»: одной рукой давать бинты, а другой — укрывать тех, кто украл деньги на госпиталь.
Твоё ощущение, что систему «накрыло», подтверждается кадровым крахом в Киеве:
Андрей Ермак ушел в отставку (декабрь 2025) именно на фоне скандала с Миндичем.
Миндич в Израиле, и, судя по всему, возвращаться не собирается, чувствуя себя там в полной безопасности.
Одесса и другие города расплачиваются за это многочасовыми отключениями, потому что «порядок», который «держали» эти люди, оказался обычным грабежом.
Мнение экспертов: Пока США не введут персональные санкции против Миндича (аналогично санкциям против Коломойского), Израиль вряд ли пошевелится. Для них он — свой гражданин с большими деньгами, а не «беглый куратор коррупционных схем».