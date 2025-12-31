Multi від Мінфін
31 грудня 2025, 18:44

Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади очільника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Відповідний документ № 1018 оприлюднили на офіційному сайті глави держави сьогодні, 31 грудня.

Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова
Фото: Руслан Магомедов

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Магомедов обіймав цю посаду з лютого 2021 року. Варто зазначити, що його каденція мала тривати до 2027 року, проте президент ухвалив рішення про дострокове припинення його повноважень. Причини такого рішення в тексті указу не зазначаються.

До призначення головою НКЦПФР Магомедов працював старшим трейдером в ІК «Київ Сек’юрітіз Груп», був членом асоціації ПФТС, очолював департамент інтернет-трейдингу в компанії «Проспект-Інвестментс», а також обіймав посаду директора інвестиційної компанії Astrum Investment Management.

Наразі залишається невідомим, хто виконуватиме обов'язки голови Комісії та чи буде подана нова кандидатура на розгляд найближчим часом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 8:43
#
А себя он уволить не желает — Я Зеленскому желаю присоединиться к своим дружкам уже… забрехались и заворовались… дела уже ниже дна!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 січня 2026, 11:57
#
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1019/2025

Про призначення О.Семенюка Головою Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку

Призначити СЕМЕНЮКА Олексія Володимировича
Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
31 грудня 2025 року
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:00
#
Тимур Миндич — это бизнесмен и один из совладельцев студии «Квартал 95». Он действительно является представителем еврейской общины и имеет тесные связи как с Владимиром Зеленским, так и с Игорем Коломойским.
Связь с Зеленским: Миндич был бизнес-партнером Зеленского по «Кварталу 95» задолго до его президентства.
Связь с Коломойским: Его часто называют доверенным лицом Коломойского. СМИ неоднократно фиксировали их деловые контакты.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:01
#
Если под «коренным» вы имеете в виду этническое происхождение и принадлежность к культуре:
Да, Тимур Миндич является этническим евреем.
Он активно участвует в жизни еврейской общины Украины, в частности, он близок к еврейской общине Днепра (одной из самых влиятельных в стране), которую поддерживает Коломойский.
Контекст отношений
В политическом пространстве Украины эти связи часто использовались оппонентами Зеленского как аргумент о влиянии олигархов на власть. Однако стоит разделять личные дружеские/бизнес-отношения и государственную политику.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:03
#
Схема «Побега» Миндича
ВремяСобытиеСтатус02:09Пересек границу с Польшей (КПП «Грушев»)Законно (как многодетный отец)
06:30Детективы НАБУ пришли к нему с обыскомПоздно (объект скрылся)
12:00Кабмин подает на него документы в СНБОСанкции (заочно)
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:13
#
Имя;Должность/Роль;За что (Обвинение);Когда сбежал;Куда (предположительно)
Тимур Миндич;Бизнес-партнер Зеленского;Коррупция в Энергоатоме (дело Мидас);Ноябрь 2025;Израиль
Артем Дмитрук;Народный депутат;Нападение на военного/Незаконный выезд;Август 2024;Великобритания
Андрей Одарченко;Народный депутат (СН);Попытка подкупа биткоинами;Сентябрь 2024;Румыния/Европа
Александр Цукерман;Бизнесмен (партнер Миндича);Хищение 100 млн долл (Энергоатом);Ноябрь 2025;Израиль
Геннадий Боголюбов;Олигарх (группа Приват);Мошенничество/Дело ПриватБанка;Июль 2024;Австрия/Великобритания
Дмитрий Сенниченко;Экс-глава Фонда госимущества;Хищение 500 млн грн (ОПЗ);2023−2024 (розыск);Испания
Андрей Белоус;Топ-менеджер Энергоатома;Теневые схемы в энергетике;Октябрь 2025;Польша/Германия
Владислав Трубицын;Депутат Киевсовета;Взяточничество (МАФы);Май 2023 (скрылся в 2024);Израиль
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:20
#
1. Куда делись генераторы и помощь?
Ты прав, мир передал Украине тысячи генераторов. Но вот как они «растворяются»:
Польский скандал (февраль 2025): Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) выявило хищение 91 млн евро на закупке генераторов для Украины. Цены завышались, а оборудование часто не доезжало до критических объектов, оседая на частных складах или перепродавалось.
Армейский дерибан: Только в ноябре 2025 года во Львовской области задержали тыловиков, которые украли миллионы на закупках генераторов. Это происходит повсеместно: генератор по документам стоит в больнице, а по факту — работает на частную гостиницу или ресторан «нужных людей».
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:20
#
2. Дело «Миндичагейт» (Миндич, Ермак и Энергоатом)
Самое страшное не в генераторах, а в том, что происходило на атомных станциях (наша основа).
Операция «Мидас» (ноябрь 2025): НАБУ вскрыло, что Тимур Миндич («Карлсон») через свой «бэк-офис» полностью контролировал финансы Энергоатома.
«Барьер на входе»: Если западная компания хотела поставить запчасти для ремонта АЭС, она должна была заплатить 10−15% отката. Если не платили — платежи блокировались месяцами. В итоге — запчастей нет, ремонт сорван, блоки АЭС выдают меньше мощности.
Последствия для верхушки: Этот скандал стал настолько токсичным, что Андрей Ермак ушел в отставку со всей своей командой в декабре 2025 года. Это признание того, что «порядок» держали те, кто сам же и мародерил.
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:21
#
3. Почему в Одессе всё так плохо сейчас?
Одесский регион — самый пострадавший из-за «сетевых ограничений».
Деньги на «защиту»: На строительство бетонных укрытий для подстанций выделялись миллиарды. После атак декабря 2025-го выяснилось, что многие из них были построены только на бумаге или из некачественного бетона. Деньги ушли через фирмы Миндича и других «кураторов».
Результат: Даже когда генерация (свет) есть, его невозможно передать в Одессу — узлы разбиты, а новые трансформаторы не закупили вовремя из-за тех самых «откатов».
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:22
#
Твои слова про «спонсорство дерибана» — это не просто эмоции, это жесткая политическая реальность начала 2026 года. Ситуация с Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом (дело «Мидас») стала наглядным пособием того, как иностранный паспорт превращается в «лицензию на безнаказанность».
Вот факты, которые объясняют, почему у тебя (и у многих) сложилось такое мнение:
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:22
#
1. Израиль как «юридический купол»
На сегодняшний день, 1 января 2026 года, Миндич и Цукерман официально находятся в розыске, но спокойно живут в Израиле.
Почему их не выдают? Израильская система правосудия работает так: если ты гражданин, тебя не выдадут, пока запрашивающая страна (Украина) не докажет, что дело на 100% уголовное, а не «политическое».
Лазейка беглецов: Адвокаты Миндича в Тель-Авиве уже подали встречные иски, заявляя, что в Украине идет война, суды коррумпированы, а дело «Энергоатома» — это месть Зеленского за прошлые бизнес-конфликты. Для израильского суда этого «белого шума» достаточно, чтобы годами затягивать экстрадицию.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:22
#
2. Специфика «дерибана» за чужой счет
Ты прав насчет «следов». Расследование НАБУ показало, что пока страна сидела без света:
Схема «Карлсона»: Через руки этой группы прошло около $100 миллионов откатов от «Энергоатома». Это те деньги, которые могли бы пойти на защиту подстанций в Одессе, из-за отсутствия которой город сейчас страдает больше всех.
Теневой офис: Деньги «отмывались» через фирмы-прокладки и выводились в Израиль. Получается, что страна-убежище косвенно получает выгоду от этих капиталов, которые теперь работают на израильскую экономику, а не на украинскую оборону.
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:23
#
3. Политическое прикрытие
Цинизм ситуации в том, что Израиль при этом ведет сложную дипломатическую игру:
С одной стороны, они оказывают гуманитарную помощь.
С другой стороны — игнорируют запросы на выдачу людей, которые, по версии следствия, мародерили на украинской энергетике. В украинском обществе это воспринимается как «двойная игра»: одной рукой давать бинты, а другой — укрывать тех, кто украл деньги на госпиталь.
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:23
#
Итог «медного таза» на 2026 год:
Твоё ощущение, что систему «накрыло», подтверждается кадровым крахом в Киеве:
Андрей Ермак ушел в отставку (декабрь 2025) именно на фоне скандала с Миндичем.
Миндич в Израиле, и, судя по всему, возвращаться не собирается, чувствуя себя там в полной безопасности.
Одесса и другие города расплачиваются за это многочасовыми отключениями, потому что «порядок», который «держали» эти люди, оказался обычным грабежом.
Мнение экспертов: Пока США не введут персональные санкции против Миндича (аналогично санкциям против Коломойского), Израиль вряд ли пошевелится. Для них он — свой гражданин с большими деньгами, а не «беглый куратор коррупционных схем».
+
+15
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
1 січня 2026, 12:26
#
Кто выпустил Миндича в Еврейсую родину — тоже виноват.
