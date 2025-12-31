Зеленський звільнив голову НКЦПФР Руслана Магомедова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Магомедова з посади очільника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Відповідний документ № 1018 оприлюднили на офіційному сайті глави держави сьогодні, 31 грудня.

Магомедов обіймав цю посаду з лютого 2021 року. Варто зазначити, що його каденція мала тривати до 2027 року, проте президент ухвалив рішення про дострокове припинення його повноважень. Причини такого рішення в тексті указу не зазначаються.

До призначення головою НКЦПФР Магомедов працював старшим трейдером в ІК «Київ Сек’юрітіз Груп», був членом асоціації ПФТС, очолював департамент інтернет-трейдингу в компанії «Проспект-Інвестментс», а також обіймав посаду директора інвестиційної компанії Astrum Investment Management.

Наразі залишається невідомим, хто виконуватиме обов'язки голови Комісії та чи буде подана нова кандидатура на розгляд найближчим часом.