Перехідний «Юте Банк» розпочав обслуговування вкладників РВС Банку. Як отримати виплати

ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк» вже розпочав обслуговування вкладників РВС Банку . Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про перехідний банк

Відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фонд створив «Перехідний банк «Юте Банк», який наразі перебуває у власності Фонду. У подальшому Юте Банк буде продано інвестору.

Як отримати кошти

Вкладники РВС Банку, у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами Юте Банку або отримати свої кошти.

Для цього потрібно звернутися до Юте Банку або до банку-партнера — Асвіо Банку.

Отримання коштів можливе в такі способи:

онлайн: через проходження процедури верифікації (для цього звертайтесь до кол-центру Юте Банку за телефоном: (044) 590 00 00);

особисте звернення до Юте Банку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6;

звернення до банку-партнера — Асвіо Банк.

Усі гарантовані зобов’язання за вкладами фізичних осіб (включно з ФОП) неплатоспроможного РВС Банку у повному обсязі передані до Юте Банку, що забезпечить безперервне обслуговування вкладників.

Перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни.

Нагадаємо

4 листопада 2025 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у банку.

17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.