Перехідний «Юте Банк» розпочав обслуговування вкладників РВС Банку. Як отримати виплати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 грудня 2025, 11:18

Перехідний «Юте Банк» розпочав обслуговування вкладників РВС Банку. Як отримати виплати

ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк» вже розпочав обслуговування вкладників РВС Банку. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.

ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк» вже розпочав обслуговування вкладників РВС Банку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про перехідний банк

Відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фонд створив «Перехідний банк «Юте Банк», який наразі перебуває у власності Фонду. У подальшому Юте Банк буде продано інвестору.

Як отримати кошти

Вкладники РВС Банку, у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами Юте Банку або отримати свої кошти.

Для цього потрібно звернутися до Юте Банку або до банку-партнера — Асвіо Банку.

Отримання коштів можливе в такі способи:

  • онлайн: через проходження процедури верифікації (для цього звертайтесь до кол-центру Юте Банку за телефоном: (044) 590 00 00);
  • особисте звернення до Юте Банку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6;
  • звернення до банку-партнера — Асвіо Банк.

Усі гарантовані зобов’язання за вкладами фізичних осіб (включно з ФОП) неплатоспроможного РВС Банку у повному обсязі передані до Юте Банку, що забезпечить безперервне обслуговування вкладників.

Перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни.

Нагадаємо

4 листопада 2025 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у банку.

17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами