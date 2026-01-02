Ціни на золото зросли на азійських торгах у п’ятницю — першій торговій сесії 2026 року. Після рекордного підсумку минулого року ослаблення долара США та очікування зниження процентних ставок відновили попит на злитки. Про це повідомляє Investing.
Золото почало 2026 рік зі зростанням після рекордного 60%-го приросту минулого року
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Ціни на золото
У п'ятницю, 2 січня, ціна на спотове золото підскочила на 1,6%, досягнувши позначки $4 378,55 за унцію. Ф'ючерси в США зросли до $4 392,40.
Після нетривалого відкату в останній тиждень 2025 року, ринок відкрився агресивними закупівлями. Ослаблення долара зробило метал дешевшим для власників інших валют, що забезпечило додаткову підтримку цінам.
Чому ціни зросли на 60% у 2025 році
Минулий рік став найкращим для золота за останні десятиліття. Основними драйверами росту стали:
- Зміна політики ФРС: Серія знижень відсоткових ставок у США зменшила альтернативну вартість володіння активами, що не приносять дивідендів (такими як золото).
- Геополітика: Конфлікти у Східній Європі та на Близькому Сході підтримували попит на золото як на «тиху гавань».
- Центробанки: Регулятори країн, що розвиваються, продовжували активно скуповувати золото для диверсифікації резервів та зменшення залежності від долара.
Читайте також: Золото показало найкращий результат за 46 років
Срібло та платина
Срібло та платина не відстають від лідера:
- Срібло подорожчало на 3% до $73,30 за унцію. Минулого року воно злетіло майже на 150% завдяки поєднанню захисного статусу та величезного промислового попиту (зелена енергетика, дата-центри).
- Платина зросла на 2,5% до $2 102,3. За підсумками 2025 року ціна на цей метал підскочила на 110%.
Ринок промислових металів
Мідь також розпочала рік у «зеленій зоні». Ф'ючерси на Лондонській біржі металів зросли до $12 549 за тонну, що відображає надії на стабільний економічний ріст у 2026 році.
Аналітики впевнені фактори, що штовхали ринок вгору минулого року, залишаються актуальними і у новому році.
Прогноз по золоту
Нагадаємо, «Мінфін» писав, що ціна на золото може перевалити позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка рушить за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.
За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото, ймовірно, призведе до того, що вартість металу у 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається.
Коментарі