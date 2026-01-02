Золото почало 2026 рік зі зростанням після рекордного 60%-го приросту минулого року

Ціни на золото зросли на азійських торгах у п’ятницю — першій торговій сесії 2026 року. Після рекордного підсумку минулого року ослаблення долара США та очікування зниження процентних ставок відновили попит на злитки. Про це повідомляє Investing.

Ціни на золото

У п'ятницю, 2 січня, ціна на спотове золото підскочила на 1,6%, досягнувши позначки $4 378,55 за унцію. Ф'ючерси в США зросли до $4 392,40.

Після нетривалого відкату в останній тиждень 2025 року, ринок відкрився агресивними закупівлями. Ослаблення долара зробило метал дешевшим для власників інших валют, що забезпечило додаткову підтримку цінам.

Чому ціни зросли на 60% у 2025 році

Минулий рік став найкращим для золота за останні десятиліття. Основними драйверами росту стали:

Зміна політики ФРС: Серія знижень відсоткових ставок у США зменшила альтернативну вартість володіння активами, що не приносять дивідендів (такими як золото).

Геополітика: Конфлікти у Східній Європі та на Близькому Сході підтримували попит на золото як на «тиху гавань».

Центробанки: Регулятори країн, що розвиваються, продовжували активно скуповувати золото для диверсифікації резервів та зменшення залежності від долара.

Срібло та платина

Срібло та платина не відстають від лідера:

Срібло подорожчало на 3% до $73,30 за унцію. Минулого року воно злетіло майже на 150% завдяки поєднанню захисного статусу та величезного промислового попиту (зелена енергетика, дата-центри).

Платина зросла на 2,5% до $2 102,3. За підсумками 2025 року ціна на цей метал підскочила на 110%.

Ринок промислових металів

Мідь також розпочала рік у «зеленій зоні». Ф'ючерси на Лондонській біржі металів зросли до $12 549 за тонну, що відображає надії на стабільний економічний ріст у 2026 році.

Аналітики впевнені фактори, що штовхали ринок вгору минулого року, залишаються актуальними і у новому році.

Прогноз по золоту

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що ціна на золото може перевалити позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка рушить за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.

За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото, ймовірно, призведе до того, що вартість металу у 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається.