Що буде з цінами на золото: Аналітики JPMorgan дали прогноз до кінця 2026 року

За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото, ймовірно, призведе до того, що вартість металу в 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається, пише Bloomberg.

Що кажуть банкіри

Експерти банку вважають, що до кінця 2026 року ціни можуть досягти позначки $5200−5300 за тройську унцію, що на 25% вище за поточну вартість металу.

Ціни на золото 11 листопада досягли найвищого рівня за майже три тижні. Інвестори скуповують дорогоцінний метал, очікуючи, що потенційне завершення «шатдауну» уряду США відновить потік економічних даних.

Ринок очікує, що ця статистика підтвердить слабкість економіки та зміцнить аргументи Федеральної резервної системи на користь зниження відсоткових ставок наступного місяця.

Ралі золота

Нинішнє ралі золота, яке традиційно є хеджуванням від невизначеності, відбувається одночасно з покращенням апетиту до ризику на фондових ринках. Трейдери розцінюють потенційне припинення «шатдауну» як позитив, оскільки воно відновить потік економічних даних.

«Відновлення роботи уряду перезапустить потік економічних даних, що потенційно зміцнить очікування зниження ставки в грудні», — зазначив Оле Хансен, голова відділу стратегії сировинних ринків Saxo Bank.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 0,25% у грудні у 64%. Золото, яке є активом із нульовою прибутковістю, зазвичай виграє від середовища низьких процентних ставок.

Хансен додав, що поновлення роботи уряду також поверне увагу до фіскальних проблем США, оскільки нові витрати фінансуватимуться за рахунок додаткових запозичень, що також підтримує золото.