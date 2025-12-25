Multi від Мінфін
(8,9K+)
25 грудня 2025, 12:17

Золото показало найкращий результат за 46 років

Ф'ючерси на золото у Нью-Йорку злетіли майже на 71% цього року. Це найкращий результат за останні 46 років, пише Yahoo.

Ф'ючерси на золото у Нью-Йорку злетіли майже на 71% цього року.

► Читайте сторінку «Мінфінe» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається із золотом

Востаннє жовтий метал демонстрував настільки потужне зростання за часів президентства Джиммі Картера, коли на Близькому Сході розгорталася криза, інфляція стрімко зростала, а США знаходилися в центрі енергетичної кризи.

Золото вважається стійкою інвестицією: інвестори очікують, що жовтий метал збереже свою вартість під час кризи, під час сплеску інфляції чи падіння курсів валют.

«Невизначеність залишається визначальною рисою світової економіки, — заявив Джо Каватоні, старший ринковий стратег Всесвітньої ради із золота. — У цих умовах золото стає дедалі привабливішим як стратегічний інструмент диверсифікації та джерело стабільності».

Для деяких інвесторів нестача золота полягає в тому, що воно не приносить фіксованого доходу як облігації. Але коли ФРС знижує відсоткові ставки, як це відбувалося останніми місяцями, дохідність облігацій зазвичай падає, роблячи золото привабливішим.

Цього тижня метал оновив черговий рекорд, у 50-те з початку року. Котирування вперше в історії перевищили $4500 за унцію.

Очікування аналітиків

Аналітики JPMorgan очікують, що у 2026 році ціни перевищать $5000.

Зростання золота на 71% цього року значно випередило індекс S&P 500, який піднявся лише на 18%. 2024 року ф'ючерси на золото додали 27%, тоді як S&P виріс на 24%.

Очікування подальшого зниження ставок ФРС у 2026 році підтримують зростання котирувань. Слабкий долар США також сприяє зростанню ціни, оскільки робить покупку золота відносно доступнішою для міжнародних інвесторів.

Ювеліри та власники золотих прикрас виграють від високих цін. І ця золота лихоманка підігрівається не тільки американцями, які скуповують золоті зливки в Costco, а й цілими країнами, що закуповують золото тоннами.

Прогноз по золоту

Ціна на золото може перевалити позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка рушить за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.

За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото, ймовірно, призведе до того, що вартість металу в 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
