28 грудня 2025, 16:11

Відновлення ліній живлення на ЗАЕС: Україна та рф домовилися про «вікно тиші»

Біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) розпочалися критично важливі ремонтні роботи на лініях електропередач. Це стало можливим завдяки черговому локальному режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ. Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі у X.

Відновлення ліній живлення на ЗАЕС: Україна та рф домовилися про «вікно тиші»
Фото: ЗАЕС

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Мета ремонту — відновити стабільну передачу електроенергії між розподільчими пристроями ЗАЕС та Запорізькою тепловою електростанцією (ЗТЕС). Надійна зовнішня мережа живлення є життєво необхідною для систем безпеки АЕС, зокрема для охолодження реакторів.

Ключові деталі місії:

  • Команда експертів МАГАТЕ, яка перебуває на станції, особисто контролює процес ремонту.
  • Очікується, що відновлювальні роботи триватиме кілька днів.

Рафаель Гроссі подякував обом сторонам за згоду на тимчасове «вікно тиші», підкресливши, що ці зусилля спрямовані на запобігання ядерній аварії під час бойових дій.

Читайте також: рф планує майнити криптовалюту на ЗАЕС

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ з березня 2022 року. Протягом усього часу окупації російська федерація вдається до спроб юридично легітимізувати своє захоплення об'єкта, що є прямим порушенням міжнародного права.

Останні кроки російського регулятора «Ростехнадзор» міжнародна спільнота кваліфікує як черговий етап ядерного шантажу. Такі дії агресора суттєво підвищують ризики для радіаційної безпеки не лише Східної Європи, а й усього світу.

На тлі пошуку шляхів деескалації з боку США з'явилася пропозиція щодо запровадження формату спільного управління ЗАЕС. Ця модель передбачає залучення трьох сторін: України, росії та Сполучених Штатів.

Однак цей план наштовхнувся на жорстку критику Києва. Україна наполягає на повному виведенні російських військ і поверненні станції під контроль законного оператора — Енергоатома.

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Україна відновила електропостачання на ЗАЕС після російського удару та блекауту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

Новини по темі
Всі новини
