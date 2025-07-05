Україна відновила електропостачання на ЗАЕС після російського удару та блекауту

Вчора ввечері, 4 липня, російські війська завдали удар по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію з об'єднаною енергосистемою України. Через це ЗАЕС декілька годин залишалася без зовнішнього електропостачання. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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«Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки», — зазначив він.

Міністр нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Пізніше Галущенко повідомив, що о 21:11 енергетики Укренерго змогли відновити лінію живлення ЗАЕС.

«Станція знову отримує електроенергію з енергомережі України. Водночас ситуація на тимчасово окупованій станції залишається складною. Запорізька АЕС залишається лише на одному джерелі живлення», — додав міністр.