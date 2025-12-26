рф планує майнити криптовалюту на ЗАЕС

Російський диктатор володимир путін зробив низку резонансних заяв щодо майбутнього окупованої Запорізької атомної електростанції. Під час зустрічі з представниками бізнесу він стверджував, що москва та Вашингтон нібито обговорюють долю станції. Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

Ключові тези заяви

За словами очільника кремля, переговори стосуються таких аспектів:

Спільне управління: путін заявив, що обговорюється питання спільного з США управління ядерним об'єктом, причому без участі України.

Майнінг криптовалют: російський диктатор стверджує, що американська сторона виявляє зацікавленість в організації майнінгу на потужностях ЗАЕС.

Електроенергія для України: Водночас, за словами путіна, саме за ініціативою США розглядається варіант постачання виробленої на станції електроенергії в Україну.

Також він згадав про персонал станції, зазначивши, що українські фахівці продовжують там працювати, але вже отримали російські паспорти.

Контекст

Запорізька АЕС — найбільша атомна станція в Європі, розташована поблизу міста Енергодар. Російські війська окупували об'єкт у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Наразі станція перебуває під фактичним контролем «Росатома», хоча де-юре належить українському «Енергоатому».