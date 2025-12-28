З початком 2026 року життя в Німеччині зазнає суттєвих трансформацій. Уряд запроваджує низку податкових пільг, підвищує соціальні стандарти, але водночас збільшує навантаження на осіб із високими доходами. Про це повідомляє Ausnews.
28 грудня 2025, 15:08
Податки та внески в Німеччині з 2026 року: більше пільг, вищі соціальні внески
Податки та соціальні внески
Держава намагається зменшити вплив інфляції через коригування податкової сітки:
- Базова пільга (Grundfreibetrag): Податком не оподатковуватимуться доходи до 12 348 євро на рік.
- Максимальна ставка податку (42%): Почне застосовуватися лише для тих, хто заробляє понад 69 879 євро на рік.
- Подорожчання страхування: Додатковий внесок у державне медичне страхування зросте до 2,9%. Також підвищаться межі нарахування внесків: для медицини — до 69 750 євро, для пенсії — до 101 400 євро на рік.
Робота, зарплати та нова «активна пенсія»
- Мінімальна зарплата зросте до 13,90 євро на годину. Відповідно, ліміт для «міні-роботи» (Minijob) підніметься до 603 євро на місяць.
- Реформа від Мерца — Запроваджується «активна пенсія». Пенсіонери, які продовжують працювати офіційно, зможуть заробляти до 2000 євро на місяць без сплати податків.
- Індексація пенсій — Очікується підвищення виплат приблизно на 3,7% з липня 2026 року.
- Bürgergeld стає жорсткішим — Допомогу перейменують у «базове забезпечення», посилять санкції для безробітних, а розмір виплат у 2026 році не зросте.
Підтримка сімей та освіта
- Дитячі гроші (Kindergeld): Виплата зросте до 259 євро на місяць на кожну дитину.
- Групи подовженого дня: З 1 серпня 2026 року всі першокласники отримають законне право на повний день перебування у школі (Hort).
- Витрати на дорогу: Податкова знижка (Pendlerpauschale) становитиме 38 центів за кілометр вже з першого кілометра шляху, незалежно від виду транспорту.
Зміни для автомобілістів
- Податок на авто — Більше не можна платити частинами — лише єдиним платежем за весь рік.
- Техогляд (TÜV) — Наклейка на 2026 рік змінить колір на синій.
- Електромобілі — Пільги з податку продовжено до 2030 року. Планується запровадження субсидії до 5 000 євро на купівлю електрокара для сімей із доходом до 90 000 євро (очікує на схвалення ЄС).
- 19 січня — крайній термін обміну старих паперових посвідчень водія.
Енергетика та побут
- Ціна на викиди CO2: Зросте до 55−65 євро за тонну, що трохи підвищить ціни на пальне та газ.
- Газова пільга: Скасування збору за зберігання газу дозволить середньому домогосподарству заощадити близько 58 євро на рік.
- Ресторани: ПДВ на їжу знизиться до 7% (на напої залишиться 19%).
Інші нововведення
- Deutschlandticket — Ціна на щомісячний абонемент на проїзд у громадському транспорті зросте до 63 євро.
- Schufa — Кредитний рейтинг стане прозорішим і повністю цифровим.
- Військовий облік — Набере чинності закон про перевірку готовності молодих чоловіків до служби.
Джерело: Мінфін
Из минусов- реинвестиция и сложный % с депо, ценных бумаг итд- на 2.1% увеличили.