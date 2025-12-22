Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 8:28

Німеччина посилює правила для безробітних. Що очікувати українцям

У Німеччині готують масштабні зміни у системі соціальної допомоги для безробітних. Оновлення торкнеться і українських біженців. Про це зазначає Bild.

У Німеччині готують масштабні зміни у системі соціальної допомоги для безробітних.
Фото: deutsch-online.com.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що зміниться

Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає відмову від Bürgergeld та перехід на Grundsicherung — нову модель базової підтримки з жорсткішими санкціями за порушення правил.

Найближчим часом документ має надійти на розгляд парламенту.

Що таке Grundsicherung

Формально Bürgergeld не зникає миттєво, але його замінюють новою системою — Grundsicherung. Зміна назви супроводжується посиленням відповідальності отримувачів допомоги.

Ключовий принцип нової моделі — «хто не співпрацює, той втрачає гроші».

Читайте також: Німеччина радикально змінює правила соціальної допомоги для мільйонів людей

Жорсткіші санкції за порушення правил

Згідно з проєктом реформи:

  • якщо отримувач допомоги не подає заяви на роботу,
  • ігнорує пропозиції Jobcenter,
  • або самовільно припиняє курси перекваліфікації.

Його щомісячну виплату скорочуватимуть на 30% строком на три місяці. Раніше скорочення становило лише 10%.

Для одинака це означає зменшення базової допомоги з 563 євро на місяць.

Не прийшов до Jobcenter — можна втратити все

Окремо в законі прописані санкції за ігнорування викликів центру зайнятості (Jobcenter).

План такий: якщо людина тричі не з’являється за викликом, їй можуть повністю припинити грошову допомогу, а також виплати на оренду житла.

Водночас перед повним припиненням виплат працівник Jobcenter зобов’язаний зробити останню спробу зв’язку — зателефонувати або особисто прийти за місцем проживання.

Якщо отримувач допомоги не виходить на контакт, виплати припиняють повністю.

Відмова від роботи — навіть без прямої відмови

Посилюються правила і щодо так званих «відмовників». Тепер не обов’язково прямо відмовлятися від вакансії, щоб отримати санкції.

Достатньо демонстративно саботувати співбесіду — наприклад, поводитися зухвало або навмисно зірвати контакт з роботодавцем. У такому разі це визнається відмовою від працевлаштування.

Грошову частину допомоги можуть припинити повністю (витрати на житло при цьому залишаються).

Чи торкнеться це безробітних

Попри жорстку риторику, на практиці санкції застосовують рідко. За даними уряду, цього року з майже 4 мільйонів працездатних отримувачів допомоги санкції отримали лише близько 30 тисяч осіб.

Експерти вважають, що навіть після реформи кількість покараних суттєво не зросте.

Коли запрацюють нові правила

У січні законопроєкт мають розглянути в Бундестаг. Набрання чинності заплановане з 1 липня після ухвалення закону.

Що це означає для українців

Для українців, які перебувають у Німеччині та отримують допомогу як працездатні особи, правила стають суворішими:

  • необхідно вчасно з’являтися до Jobcenter,
  • відповідати на запити,
  • брати участь у програмах працевлаштування або навчання.

Зменшення виплат

Раніше «Мінфін» писав, що за новими правилами, всі українці, які приїдуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу не за стандартом німецьких безробітних, а за законом для шукачів притулку. Це означає, що сума щомісячних виплат зменшиться майже утричі.

Скільки українців в Німеччині

Станом на зараз у Німеччині проживає близько 1,1 мільйона українців. В уряді сподіваються, що зміни мотивують більше людей шукати роботу, адже рівень працевлаштування серед українців залишається низьким.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
