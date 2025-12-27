Історичний рекорд: шість українських банків виділили 21,5 млрд грн на розвиток ОПК

26 грудня шість провідних банків країни (державного та приватного секторів) підписали найбільшу в історії України кредитну консорціумну угоду на суму 21,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Кошти будуть спрямовані на фінансування стратегічно важливого підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) для виробництва вітчизняного озброєння та військової техніки. При цьому регулятор не назвав позичальника.

Ключові параметри угоди:

Сума: 21,5 млрд грн.

Термін кредитування: 3 роки.

Гарантії: Кредит надається під державну гарантію.

Роль банку-координатора виконав один із державних банків.

На що підуть гроші

Кредитний ресурс дозволить українському оборонному підприємству масштабувати випуск товарів військового призначення. Це стратегічний крок для зменшення залежності України від імпорту зброї та стимулювання внутрішнього виробництва в умовах війни.

Позиція НБУ та уряду

Голова Національного банку Андрій Пишний підкреслив, що цей проєкт є логічним продовженням практики банківських консорціумів, які раніше допомогли відновити енергосистему країни.

«Це демонструє здатність колишніх конкурентів об'єднуватися задля міцності країни, а фінансової системи — швидко адаптуватися до стратегічних потреб держави», — зазначив очільник НБУ.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що над підготовкою цієї угоди МОУ, НБУ та Мінфін працювали понад чотири місяці. За його словами, масштаб фінансування означає пряме посилення фронту технікою та зброєю українського виробництва.

Що таке консорціумний кредит

Це форма кредитування, за якої кілька банків об'єднують свої капітали для видачі одного великого кредиту одному позичальнику. Це дозволяє розподілити ризики між учасниками та залучити суми, які були б занадто великими для одного окремого банку.