Зарплати вчителів у 2026 році: Кабмін назвав етапи підвищення

Уряд оприлюднив план поетапного збільшення видатків на оплату праці педагогічних працівників у 2026 році. Основна мета ініціативи — підтримка конкурентності професії вчителя в умовах воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Двоетапне підвищення окладів

Згідно з ухваленим рішенням, зростання виплат відбуватиметься у два етапи:

З січня 2026 року заробітна плата освітян зросте на 30%. На цей період уже розподілено 91,8 млрд грн освітньої субвенції. Ще 21,4 млрд грн було переспрямовано всередині бюджету, щоб забезпечити виплати без збільшення загального дефіциту держбюджету.

З вересня 2026 року заплановано другий етап підвищення — ще на 20%.

Щомісячні доплати

Окремим пунктом передбачено фінансування додаткових виплат для педагогів, які працюють у складних умовах.

Охоплення: понад 409 тисяч вчителів отримуватимуть доплати з січня по серпень 2026 року.

Прифронтові зони: особлива увага приділена вчителям у прифронтових громадах — це близько 25,5 тисяч осіб.

Бюджет: на ці потреби в кошторисі Міністерства освіти і науки закладено 10,37 млрд грн.

Якість освіти та інституційні зміни

Свириденко зазначила, що фінансові рішення супроводжуються спробами модернізувати саму систему навчання. Міністерство освіти і науки (МОН) продовжує оновлення програм у межах «Нової української школи» (НУШ), намагаючись поєднати збільшення зарплат із впровадженням сучасних освітніх практик.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2025 року Кабінет міністрів збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Вчителі почали отримувати збільшену щомісячну доплату розміром 4 000 грн після сплати податків.

Раніше Міністерство фінансів України розкритикувало пропозицію щодо підвищення окладів учителів до рівня трьох мінімальних заробітних плат, називаючи її «непідйомною» для бюджету та такою, що створює ризикований прецедент.