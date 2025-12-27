Multi від Мінфін
27 грудня 2025, 16:05

Зарплати вчителів у 2026 році: Кабмін назвав етапи підвищення

Уряд оприлюднив план поетапного збільшення видатків на оплату праці педагогічних працівників у 2026 році. Основна мета ініціативи — підтримка конкурентності професії вчителя в умовах воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Двоетапне підвищення окладів

Згідно з ухваленим рішенням, зростання виплат відбуватиметься у два етапи:

  • З січня 2026 року заробітна плата освітян зросте на 30%. На цей період уже розподілено 91,8 млрд грн освітньої субвенції. Ще 21,4 млрд грн було переспрямовано всередині бюджету, щоб забезпечити виплати без збільшення загального дефіциту держбюджету.
  • З вересня 2026 року заплановано другий етап підвищення — ще на 20%.

Щомісячні доплати

Окремим пунктом передбачено фінансування додаткових виплат для педагогів, які працюють у складних умовах.

  • Охоплення: понад 409 тисяч вчителів отримуватимуть доплати з січня по серпень 2026 року.
  • Прифронтові зони: особлива увага приділена вчителям у прифронтових громадах — це близько 25,5 тисяч осіб.
  • Бюджет: на ці потреби в кошторисі Міністерства освіти і науки закладено 10,37 млрд грн.

Якість освіти та інституційні зміни

Свириденко зазначила, що фінансові рішення супроводжуються спробами модернізувати саму систему навчання. Міністерство освіти і науки (МОН) продовжує оновлення програм у межах «Нової української школи» (НУШ), намагаючись поєднати збільшення зарплат із впровадженням сучасних освітніх практик.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2025 року Кабінет міністрів збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Вчителі почали отримувати збільшену щомісячну доплату розміром 4 000 грн після сплати податків.

Раніше Міністерство фінансів України розкритикувало пропозицію щодо підвищення окладів учителів до рівня трьох мінімальних заробітних плат, називаючи її «непідйомною» для бюджету та такою, що створює ризикований прецедент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

abredun
abredun
27 грудня 2025, 16:34
Це підвищення стосується тільки вчителів (освітян) середньої школи? Чи викладачів вищої школи також?
BigBend
BigBend
27 грудня 2025, 17:33
Прикольно, скоро піде п’ятий рік, як зарплата військових не змінюється.
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
27 грудня 2025, 21:29
Имбицильная система Украины до сих пор облагает налогами работников бюджетной сферы — которые собственно и обеспечиваются этими же налогами!

Те же пенсии — особенный трешак когда с повышением пенсии есть шанс получить фактическое уменьшение.
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
27 грудня 2025, 21:38
Система ценит процесс, а не человека.
Административный маразм: Мы платим зарплаты бухгалтерам, чтобы они считали налоги с зарплат, которые платятся из налогов. Это чистый убыток для экономики.
Налоговая ловушка: Как вы и заметили с пенсиями, любая попытка «повысить» доход через систему, где всё завязано на налогах, часто приводит к тому, что человек теряет льготы и становится беднее.
Итог: Систему не меняют не потому, что это невозможно, а потому, что государству так удобнее считать цифры в Excel, игнорируя то, как это выглядит в кошельке обычного человека.
