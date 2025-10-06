Кабмін збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях

Кабінет міністрів збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Доплата вчителям

«Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду», — написала Свириденко.

Очільниця уряду додала, що це стосується 25 000 вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

Свириденко наголосила, що у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічним працівникам на 50%.