Кабмін збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях

Кабінет міністрів збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
6 жовтня 2025, 8:37
«Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду», — написала Свириденко.
Очільниця уряду додала, що це стосується 25 000 вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.
Свириденко наголосила, що у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічним працівникам на 50%.
