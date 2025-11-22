Multi від Мінфін
22 листопада 2025, 11:07

Мінфін проти: підвищення зарплат вчителям до трьох мінімалок вважають занадто дорогим

Міністерство фінансів України розкритикувало пропозицію щодо підвищення окладів учителів до рівня трьох мінімальних заробітних плат, називаючи її «непідйомною» для бюджету та такою, що створює ризикований прецедент. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час засідання освітнього комітету 21 листопада.

Міністерство фінансів України розкритикувало пропозицію щодо підвищення окладів учителів до рівня трьох мінімальних заробітних плат, називаючи її «непідйомною» для бюджету та такою, що створює ризикований прецедент.
Фото: НБУ

Фінансові ризики для бюджету

Пропозиція, висунута головою освітнього комітету Сергієм Бабаком, передбачає підвищення зарплати вчителів із вересня 2026 року. Однак, за словами Єрмоличева, таке рішення не є фінансово забезпеченим у довгостроковій перспективі.

Уряд вже запланував додаткові видатки на освіту в розмірі 48 млрд грн на 2026 рік. Однак, для збереження цієї тенденції у наступні роки, потрібні будуть значно більші суми — у 2027 році Мінфіну доведеться знайти 92,6 млрд грн додаткових коштів.

Ланцюгова реакція в бюджетній сфері

У Міністерстві фінансів також прогнозують, що таке різке підвищення зарплат в одній сфері неминуче призведе до аналогічних фінансових вимог від інших бюджетних установ.

За розрахунками міністерства, для підтримання порівнянного рівня зарплат в охороні здоров'я, соціальному захисті та культурі державі додатково знадобиться ще близько 100 млрд грн.

«Держава не може дозволити собі збільшити видатки на 200 мільярдів гривень лише на заробітну плату, не враховуючи при цьому соціальні виплати чи пенсії», — підсумував заступник міністра фінансів.

Занепокоєння освітян

У відповідь на критику Мінфіну, представник профспілки освітян висловив занепокоєння. Існує ризик, що вчителі можуть залишитися не лише без обіцяного підвищення зарплати, але й отримають збільшене навантаження та будуть переведені на строкові договори, на чому наполягає ініціатор реформи Сергій Бабак.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2025 року Кабінет міністрів збільшив доплати вчителям на прифронтових територіях. Вчителі отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 000 грн після сплати податків.

Це стосується 25 000 вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Крім того, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що у бюджеті на 2026 рік уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічним працівникам на 50%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
0
BigBend
BigBend
22 листопада 2025, 11:30
#
Не дуже зрозуміла взагалі причина підвищення. Це якось вплине на якість? Старі совкові бабки почнуть з повагою ставитись до учнів?
+
0
Siege
Siege
22 листопада 2025, 13:53
#
На рівень освіти це не вплине, але молоді спеціалісти зможуть отримувати гіднішу зп. Є знайомі педагоги, які працюють у супермаркеті, бо зп вища. А ще ж ПДФО та вз буде повертатися до бюджету, невже підняття зп буде настільки критичним? Ще треба лікарям піднімати зп. Це критичні галузі для нас, в бізнеси самостійно зможуть рівень зп підтягнути
