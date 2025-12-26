Обвал гривні скасовується? — Чому нацвалюта зміцнилася щодо долара і що буде далі

Останній повноцінний робочий тиждень 2025 року для гривні минув досить непогано. Попри продовження тиску рф на фронтах, що триває, та постійні обстріли нашої цивільної та енергетичної інфраструктури, нацвалюта на міжбанку практично зберегла свої позиції щодо євро . А за курсом щодо американської валюти навіть зміцнила свої позиції.

За 22−26 грудня курс продажу долара США на міжбанку просів на 8 копійок — зі стартових котирувань понеділка 42,19/42,22 до 42,10/42,14 гривень до кінця п'ятничної сесії. На готівковому ринку ввечері 26 грудня долар продавався за 42,10−42,35 гривень.

Основну заслугу в такій поведінці гривні на українському ринку можна сміливо приписати Нацбанку. Останні декілька тижнів регулятор активно покривав дефіцит долара на торгах, проводячи інтервенції в межах $895 млн — 1,174 млрд. Такий щотижневий обсяг продажу є досить відчутним для нашого міжбанку. Закриваючи потреби основних покупців валюти, Нацбанк грав на формування тренду на зміцнення гривні.

Наймлявішими були торги у четвер, 25 грудня, коли США та Європа відзначали Різдво та західні банки практично не працювали. Україна в умовах війни працювала, хоча практично всі клієнти теж відпочивали і загальний обсяг операцій за системою Блумберг навіть не дотягнув і до $100 млн. У решту днів компанії активно закривали свої зовнішньоекономічні операції перед кінцем року і статистика операцій перевищувала щонайменше удвічі обсяги операцій святкового четверга.

А ось курс євровалюти на торгах за цей тиждень все ж таки виріс, якщо дивитися тільки на котирування понеділка і п'ятниці. Зі стартових рівнів понеділка 49,49/49,51 гривень євро при продажі подорожчав на 14 копійок — до 49,62/49,65 гривень до вечора 26-го грудня. Хоча в деякі дні тижня розкид котирувань євро протягом дня міг досягати і 20−25 копійок.

Це не критично для нашого ринку, але все ж таки суттєво. Тому готівковий сегмент валютного ринку в умовах частих стрибків курсу євровалюти на міжбанку страхувався і періодично розширював спреди між купівлею та продажем євро зі звичайних для обмінників фінкомпаній 20−25 копійок до 30−40 копійок. У результаті ввечері у п'ятницю готівковий євро продавався за 49,85−50 гривень.

Почасти валютний ринок України також підстрахували декілька позитивних новин, серед яких — рішення ЄС про виділення на 2026−2027 роки фінансування Україні в сумі 90 млрд євро і завершення реструктуризації Україною ВВП-варрантів.

Щоправда, реально перші транші з 90-мільярдного кредиту від ЄС ми отримаємо орієнтовно наприкінці першого-початку другого кварталу 2026 року. І це робить досить напруженим щодо фінансування соціальних програм уряду січень-березень 2026 року.

Саме для закриття цих проблем спішно було ухвалено рішення, яке дає можливість Мінфіну залучити ще цього року 55 млрд гривень через додаткові випуски ОВДП.

Хоча міністр фінансів Сергій Марченко і заявив, що цих 90 млрд євро на два роки може не вистачити, загалом учасники валютного ринку після новин від наших західних партнерів стали оптимістичнішими щодо перспектив і розмірів девальвації гривні найближчим часом.

Усі розуміють, що деякого зниження курсу гривні щодо основних світових валют уникнути не вдасться, але воно не буде обвальним. І це вже є позитивом в умовах війни.

На цьому тлі власникам обмінників цими вихідними немає сенсу сильно розширювати спреди між купівлею та продажем долара та євро: вони пропрацюють ці дні у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а євро — в межах 20−30 копійок.

Серед світових подій варто відзначити посилення геополітичних ризиків, що тисне на золото та срібло. А це погана ознака, з погляду загального настрою всіх фінансових ринків — від фондового до валютного. Відсутність реального прориву на переговорах щодо закінчення війни в Україні, збереження напруженості між США і Китаєм і перспективи продовження зниження ставок Федрезервом у 2026 році на тлі досить високих показників інфляції як у самих Штатах, так і в багатьох найбільших світових економіках, підштовхує інвесторів до відходу в «захисні активи», що стимулює зростання їхньої вартості.

Динаміка вартості золота

Динаміка вартості срібла

Судячи з того, з якою легкістю золото пішло понад рекордний рівень у $4 500 за унцію, а срібло — понад $70 за унцію, інвестори ставлять на подальше ослаблення позицій долара у світі у 2026 році. Цей світовий тренд варто врахувати на майбутнє і всім учасникам українського валютного ринку під час формування свого портфеля валютних заощаджень. Тим паче, що населення продовжує купувати валюти більше, ніж здавати, що добре видно із графіків самого Нацбанку.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 27−28 грудня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній та відділень банків, що працюють цієї суботи та неділі, перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,75 до 42,00 гривень і продаж від 42,10 до 42,45 гривень.

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 49,40 до 49,75 гривень та продаж від 49,80 до 50,10 гривень.