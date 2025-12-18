Мінфіну дозволили додатково взяти в борг 55 мільярдів грн на 2026 рік

Уряд надав Міністерству фінансів повноваження для здійснення державних запозичень до загального фонду державного бюджету на суму до 55 млрд грн за умови виконання у 2025 році плану запозичень. Відповідне розпорядження від 17 грудня 2025 року № 1428-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Що передбачає документ

Документом передбачено надання Міністерству фінансів повноважень щодо здійснення державних запозичень до загального фонду державного бюджету понад обсяг, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Понадпланові запозичення можуть бути здійснені шляхом залучення кредитів (позик) відповідно до угод з Європейським Союзом, міжнародними фінансовими організаціями та шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Їхня загальна сума не має перевищувати 55 млрд грн.

Реалізація цього рішення передбачена за умови виконання у 2025 році плану державних запозичень до загального фонду державного бюджету.

Зазначається, що Мінфін має спрямувати отримані за рахунок понадпланових державних запозичень кошти на фінансування державного бюджету в наступному бюджетному періоді з відповідним зменшенням планових обсягів державних запозичень на наступний бюджетний період у межах граничного дефіциту бюджету.