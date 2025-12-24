У 2026−2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни. Про це йдеться у тексті боргової стратегії на 2026−2028 роки, яку уряд затвердив під час свого засідання 24 грудня. Текст документа є у розпорядженні ЕП.
Україна віддаватиме по 10% ВВП за борги у наступні 3 роки
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки будемо платити
Так, згідно із документом, загальна сума видатків держави на погашення боргу та сплати процентів за ним у 2025 році має становити 1,05 трлн грн, у 2026-му — 1,17 трлн грн, у 2027-му — 1,26 трлн грн, а у 2028-му — 1,29 трлн грн. В середньому, за розрахунками Мінфіну, на обслуговування та погашення боргу держава витрачатиме по 1,193 трлн грн на рік.
Якщо порівнювати боргові виплати із прогнозованим ВВП, то у наступні 3 роки вони становитимуть близько 10%. Так, у 2025 році держава виплатить за боргами 11,7% ВВП, у 2026-му — 11,3%, у 2027-му — 10,5%, а у 2028-му — 9,5%.
Читайте також: Бюджетний комітет ВР дозволив Мінфіну за 2 тижні до кінця 2025 р. випустити ОВДП ще на 55 млрд грн
Водночас у Мінфіні, який і розробив стратегію управління держборгом, зазначають, що протягом останніх років Україні вдалося покращити його структуру.
Більшу частину запозичень держава залучає на пільгових умовах. Як наслідок, середньозважена вартість державного боргу влітку 2025 року становила 4,9%. Для порівняння, до початку великої війни середньозважена ставка державного боргу становила 7,2%.
Наразі більша частина державного боргу — це зовнішній борг (75%). Загальна частка боргу, номінованого в іноземній валюті, становить 77% (ще 2% держборгу за ОВДП, номінованими в іноземних валютах). Через це у Мінфіні вбачають високі валютні ризики для стійкості держборгу у майбутньому.
«Водночас внутрішній ринок залишається важливим джерелом ліквідності: чисте фінансування за період з 2022 року по 2 квартал 2025 року становило 659 млрд грн», — йдеться у стратегії
Коментарі - 2
Украинцев вообще за людей не считают, так , расходной материал. Связались на свою голову.