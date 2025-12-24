Україна віддаватиме по 10% ВВП за борги у наступні 3 роки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 грудня 2025, 13:16

Україна віддаватиме по 10% ВВП за борги у наступні 3 роки

У 2026−2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни. Про це йдеться у тексті боргової стратегії на 2026−2028 роки, яку уряд затвердив під час свого засідання 24 грудня. Текст документа є у розпорядженні ЕП.

У 2026−2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки будемо платити

Так, згідно із документом, загальна сума видатків держави на погашення боргу та сплати процентів за ним у 2025 році має становити 1,05 трлн грн, у 2026-му — 1,17 трлн грн, у 2027-му — 1,26 трлн грн, а у 2028-му — 1,29 трлн грн. В середньому, за розрахунками Мінфіну, на обслуговування та погашення боргу держава витрачатиме по 1,193 трлн грн на рік.

Якщо порівнювати боргові виплати із прогнозованим ВВП, то у наступні 3 роки вони становитимуть близько 10%. Так, у 2025 році держава виплатить за боргами 11,7% ВВП, у 2026-му — 11,3%, у 2027-му — 10,5%, а у 2028-му — 9,5%.

Читайте також: Бюджетний комітет ВР дозволив Мінфіну за 2 тижні до кінця 2025 р. випустити ОВДП ще на 55 млрд грн

673="101″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="101″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255);">

Водночас у Мінфіні, який і розробив стратегію управління держборгом, зазначають, що протягом останніх років Україні вдалося покращити його структуру.

Більшу частину запозичень держава залучає на пільгових умовах. Як наслідок, середньозважена вартість державного боргу влітку 2025 року становила 4,9%. Для порівняння, до початку великої війни середньозважена ставка державного боргу становила 7,2%.

Наразі більша частина державного боргу — це зовнішній борг (75%). Загальна частка боргу, номінованого в іноземній валюті, становить 77% (ще 2% держборгу за ОВДП, номінованими в іноземних валютах). Через це у Мінфіні вбачають високі валютні ризики для стійкості держборгу у майбутньому.

«Водночас внутрішній ринок залишається важливим джерелом ліквідності: чисте фінансування за період з 2022 року по 2 квартал 2025 року становило 659 млрд грн», — йдеться у стратегії

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+73
Ираида Крылова
Ираида Крылова
24 грудня 2025, 14:25
#
Еще и должны остались, пипец. Городов, превращенных в пыль и жестокого убийства украинцев мало, дайте еще. Да Евросоюз со Штатами каждому украинцу , кто остался жив, должны выплатить компенсацию по 10000 долл каждому.!! Это за наш счет они все жируют, сидят в тепле, сытые, одеты и обутые. Балы, праздники, фестивали устраивают. А мы тут погибай за дешевый газ и топливо для Европы. Трындец полный. Фу.
Украинцев вообще за людей не считают, так , расходной материал. Связались на свою голову.
+
+13
TAN72
TAN72
24 грудня 2025, 15:16
#
Ну некоторые эксперд .говорили что отдавать мы нечего не будем 😂
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами