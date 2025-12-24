Україна віддаватиме по 10% ВВП за борги у наступні 3 роки

У 2026−2028 роках боргові виплати України становитимуть в середньому по 1,19 трлн грн на рік або близько 10,4% від очікуваного ВВП країни. Про це йдеться у тексті боргової стратегії на 2026−2028 роки, яку уряд затвердив під час свого засідання 24 грудня. Текст документа є у розпорядженні ЕП.

Скільки будемо платити

Так, згідно із документом, загальна сума видатків держави на погашення боргу та сплати процентів за ним у 2025 році має становити 1,05 трлн грн, у 2026-му — 1,17 трлн грн, у 2027-му — 1,26 трлн грн, а у 2028-му — 1,29 трлн грн. В середньому, за розрахунками Мінфіну, на обслуговування та погашення боргу держава витрачатиме по 1,193 трлн грн на рік.

Якщо порівнювати боргові виплати із прогнозованим ВВП, то у наступні 3 роки вони становитимуть близько 10%. Так, у 2025 році держава виплатить за боргами 11,7% ВВП, у 2026-му — 11,3%, у 2027-му — 10,5%, а у 2028-му — 9,5%.

