Yardeni Research спрогнозувала золото по $6000 до кінця 2026 року

Yardeni Research, аналітична компанія економіста Еда Ярдені, відомого як «ветеран Уолл-стріт», підвищила цільову ціну золота на кінець 2026 року — до $6000 за унцію, пише MarketWatch з посиланням на аналітичну записку.

Ціни на золото

«Коли ціна за унцію золота перевищила $3000 на початку року, ми спрогнозували, що вона досягне $4000 до кінця нинішнього року і $5000 до кінця наступного. Сьогодні вартість золота перевищила $4500. Ми підвищуємо наш цільовий рівень на кінець 2026 року до $6000 і, як і раніше, очікуємо, що вона досягне $10 000 до кінця десятиліття», — йдеться у записці.

Новий цільовий рівень по золоту виглядає агресивніше за більшість оптимістичних прогнозів, зазначає MarketWatch. Для порівняння: JPMorgan до кінця наступного року чекає на вартість золота на рівні до $5055.

Як правило, на короткостроковому горизонті S&P 500 золото показує різноспрямовану динаміку, але в довгостроковій перспективі рухається у висхідному тренді, що пояснює оптимістичний прогноз на кілька років.

У Yardeni вважають, що вартість золота швидко наближається до рівня S&P 500. «Якщо S&P 500 досягне 10 000 пунктів до кінця 2029 року, як ми очікуємо, золото має торгуватися по $10 000, якщо наш аналіз трендів вірний», — зазначає Yardeni.

Як змінилася вартість золота

Золото в 2025 році подорожчало приблизно на 70%, і якщо це зростання утримається до кінця грудня, то воно стане найкращим з 1979 року.

Зараз дорогоцінний метал оновлює історичні рекорди на тлі тиску США на уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро: американська сторона затримує танкери з нафтою біля берегів країни.

Прогноз по золоту

Ціна на золото може перевалити позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка рушить за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.

За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото, ймовірно, призведе до того, що вартість металу в 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається.

