Пітер Шифф упевнений, що золоту під силу дорожчати на $200 на день

Любитель дорогоцінних металів Пітер Шифф упевнений, що золоту під силу дорожчати на $200 і більше на день. Про це він написав у Х.

Курс на підвищення

«Таке нечасто буває, коли курс золота збільшується більш ніж на $100 за день. Але стодоларові ралі стануть звичайною справою, тому що бичачий ринок, що спостерігається, набирає сили. Скоро вартість XAU вперше підвищиться на $200 за добу» — написав Шифф.

Ралі золота

Висхідний рух на ринку золота прискорився 22 грудня, і трохи більше, ніж за добу, дорогоцінний метал подорожчав на 3,63%, що в кількісному відношенні становило $158. Тому прогноз Шиффа про швидку появу двохсотдоларових ралі може виявитися вірним.

23 грудня курсу золота забракло кількох центів, щоб досягти історичного максимуму на позначці $4,500. Пітер не сумнівається, що цей бар'єр буде взятий у вівторок, і пророкує зростання вартості дорогоцінного металу до $6,000 у 2026 році. У зв'язку з цим покупка XAU навіть за поточною ціною дозволить примножити капітал приблизно на третину.

«Трамп пообіцяв, що в Америці настане золотий вік. Поки що він тримає своє слово, але тільки по відношенню до тих людей, які володіють справжнім золотом. Не чекайте, купуйте дорогоцінний метал зараз!» — підсумував Шифф.

Прогноз із золота

Ціна на золото може перевалити позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка рушить за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.

За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото , ймовірно, призведе до того, що вартість металу в 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається.

