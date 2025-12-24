Податок на прибуток банків 50%: Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу

Президент України підписав закон № 14097 про особливості оподаткування банківського сектору. Як повідомив голова профільного комітету ВРУ Данило Гетманцев , ключовим нововведенням є встановлення ставки податку на прибуток для банків на рівні 50% на 2026 рік.

Деталі та мета закону

На 2026 рік для банків тимчасово встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Крім того, банкам забороняється зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків, отриманих у минулих періодах.

Цей захід є продовженням політики, спрямованої на оподаткування надприбутків банків, які були отримані у воєнний час. Гетманцев раніше пояснював, що ці рекордні прибутки стали можливими завдяки високим обліковим ставкам та операціям із державними цінними паперами.

Підвищена ставка податку збиратиметься кожного кварталу протягом усього 2026 року, а також пошириться на перший квартал 2027 року.

Очікується, що таке рішення забезпечить значні надходження до державного бюджету:

У 2026 році: близько 15−23 млрд грн.

У 2027 році: близько 5 млрд грн.

Нагадаємо, ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. Зараз, у 2025 році, прибуток банків оподатковується за ставкою 25%.

Інші положення

Окрім «банківського податку», документ містить низку стратегічних правок для оборонного та енергетичного секторів:

Підтримка оборони та енергетики: До 2027 року продовжено пільги на ПДВ для ввезення БПЛА, тепловізорів та антидронових рушниць. Також до 2029 року діятимуть податкові пільги у сфері енергетики.

Е-акциз та цифровізація: Запуск системи електронного акцизу офіційно відтерміновано до 1 листопада 2026 року.

Реформа «Клубу білого бізнесу»: Удосконалено правила для Території високого рівня податкової довіри. Водночас для охоронної діяльності скасовано можливість використання єдиного податку.

Спрощення для банків: Фінансові установи звільнили від обов’язків податкового агента у справах про банкрутство фізичних осіб.

Закон також вносить корективи у правила нарахування ПДВ за окремими операціями та оновлює вимоги до аудиту фінансової звітності.

Нагадаємо

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.