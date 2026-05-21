Формат комунікації, який працює без пауз, із новим креативним підходом переклад

Пропозиція спрямована на фізичних осіб‑підприємців і передбачає спеціальні умови для обслуговування рахунку, проведення платежів, еквайрингу, а також кредитування. Акція триває з 13 травня до 14 серпня 2026 року.

Старт без зайвих витрат

У межах акції нові клієнти ПУМБ отримують:

6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку

до 15 платежів на місяць без комісії

виведення доходу без комісії до 60 тис. грн на місяць

зняття готівки з картки фізичної особи без комісії

Пропозиція орієнтована на оптимізацію щоденних витрат підприємців та спрощення фінансових операцій.

Єдина екостистема для прийому платежів

У межах акції також доступні оновлені умови еквайрингу:

комісія 1,1% за операцію до кінця 2026 року

відсутність абонентської плати

безкоштовне надання POS‑термінала

єдиний тариф для прийому платежів офлайн, онлайн та через «термінал у смартфоні»

Рішення дає змогу підприємцям приймати безготівкові платежі в єдиній системі незалежно від формату бізнесу.

Онлайн‑кредитування для розвитку бізнесу

Крім того, підприємцям доступний онлайн‑кредит до 3 млн грн у межах продуктової лінійки банку. Подати заявку можна дистанційно, з мінімальним пакетом документів. Фінансування може бути надано без застави та використано для покриття обігових потреб або розвитку бізнесу.

Повністю цифровий формат обслуговування

Відкрити рахунок у ПУМБ можна повністю онлайн — через застосунок Дія або відеоверифікацію, без відвідування відділення. Після підключення підприємцям доступні всі ключові інструменти у системі ПУМБ Бізнес: платежі, контроль коштів, еквайринг, кредитування та інші сервіси — у єдиному цифровому середовищі 24/7.

У банку зазначають, що акція сформована з урахуванням щоденних потреб ФОП: прості умови, зрозумілі тарифи та можливість оперативно керувати фінансами.

Новий підхід до комунікації

Для просування акційних умов ПУМБ обрав формат, який вжепоказав свою ефективність у комунікації з роздрібною аудиторією — кампанію «Качині історії», створену разом із Banda.

Тепер цей підхід масштабується на підприємців. Фактично — ті ж качки, але вже з ФОПом, рахунком і питанням «як приймати оплату карткою».

Замість класичних пояснень продуктів банк використовує короткі історії з гумором і знайомими ситуаціями, де про рахунок, кредит чи еквайринг розповідають простою мовою — без «перекладу з банківської».

Кампанія реалізується у форматі коротких відео та динамічних digital‑матеріалів. Логіка проста: якщо підприємець зрозумів вигоду за кілька секунд — значить, усе зроблено правильно. Якщо ні — значить, потрібно пояснювати ще простіше.

І, здається, коли навіть качки розібралися з ФОПом — формат справді працює.

