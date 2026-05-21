Credit Agricole відзначає 33 роки: банк розігрує три Samsung Galaxy S26 та дарує подарунки клієнтам

Запрошуємо вас до участі в акції «Bonjour, Україно! Даруємо вигоди в наш день народження!» від Credit Agricole. Із 18 до 29 травня 2026 року включно банк запускає традиційну акцію, серед учасників якої розіграє три компактні флагманські смартфони Samsung Galaxy S26. Крім цього, клієнти, які в період дії акції оформлять будь-який акційний продукт*, отримають один із подарунків: стильну сумку-шопер, бездротову колонку, пляшку для води, туристичний ліхтар чи килимок для пікніка.
Також на клієнтів чекають спеціальні акційні пропозиції на банківські продукти:
- підвищені процентні ставки за депозитами фізичних та юридичних осіб, а також ФОПів
- вигідна річна процентна ставка за готівковим кредитом «Свобода»
В акції можуть брати участь клієнти — фізичні особи, ФОПи та юридичні особи. Учасники, які оформили один із акційних продуктів, беруть участь у розіграші головних призів — трьох смартфонів Samsung Galaxy S26.
*Акційні продукти для фізичних осіб:
- депозити «Строковий» (без можливості дострокового припинення), «Накопичувальний» і «Щомісячний дохід» у гривні (за винятком вкладів, які були автоматично пролонговані, а також вкладів, розміщених до початку акції та достроково припинених у період її дії). Мінімальна сума — від 20 000 грн.
- готівковий кредит «Свобода», погоджений і виданий протягом періоду дії акції.
Акційний продукт для ФОПів та юридичних осіб:
- депозит «Строковий» у гривні (за винятком вкладів, які були автоматично пролонговані) строком від трьох місяців. Мінімальна сума — від 50 000 грн.
Трьох переможців акції, які отримають Samsung Galaxy S26, банк визначить після закінчення періоду акції за допомогою онлайн-сервісу random.org серед усіх учасників, які виконають умови акції. Гарантований подарунок клієнти отримають одразу після укладення договору на відповідний акційний продукт в одному зі 122 відділень Credit Agricole, зазначених в офіційних правилах акції.
Акція «Bonjour, Україно! Даруємо вигоди в наш день народження!» проводиться
