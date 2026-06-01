Berkshire Hathaway купує американську будівельну компанію Taylor Morrison за $8,5 мільярда

Berkshire Hathaway погодилася придбати Taylor Morrison Home Corporation угоди, укладеної виключно за готівку, на суму близько $8,5 мільярда, про що компанії спільно заявили в неділю, пише Reuters.

Умови угоди

Згідно з умовами угоди, Berkshire придбає забудовника за $72,50 за звичайну акцію готівкою, що оцінить акціонерний капітал Taylor Morrison приблизно в $6,8 мільярда. Ця пропозиція являє собою премію приблизно на 24% до ціни акцій компанії на закриття в $58,50 у п'ятницю.

Після придбання Taylor Morrison продовжить працювати під керівництвом своєї існуючої команди менеджерів, включаючи головного виконавчого директора Шеріл Палмер, і стане приватною компанією. Її акції більше не торгуватимуться на Нью-Йоркській фондовій біржі після завершення угоди. Компанії очікують, що угода буде закрита у другій половині 2026 року. Goldman Sachs та Моеліс були фінансовими консультантами Тейлора Моррісона з цього питання.