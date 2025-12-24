«Дружба» з Пекіном: США відклали введення мит на китайські чіпи до середини 2027 року

США звинуватили Китай у несумлінних торгових практиках у напівпровідниковому секторі, проте вирішили не запроваджувати додаткові мита на імпорт чіпів як мінімум до середини 2027 року. Це випливає із результатів розслідування Торгового представництва США, які 23 грудня були опубліковані на його сайті. Конкретний рівень зборів буде оголошено не пізніше ніж за місяць до набрання ним чинності.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це означає

Рішення утриматися від запровадження нових мит стало черговим сигналом про те, що адміністрація Дональда Трампа прагне стабілізувати відносини з Китаєм та закріпити домовленості, досягнуті Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у жовтні у Південній Кореї, зазначає Bloomberg.

У рамках цієї угоди Вашингтон та Пекін домовилися уникнути різкого підвищення торговельних зборів, а також пом'якшити обмеження на експорт технологій та критично важливих мінералів.

Розслідування поставок китайських чіпів на американський ринок почалося ще за адміністрації попереднього президента Джо Байдена: воно мало завершитися протягом 12 місяців, зазначає Reuters.

Заборона Китаю

Китай у вересні цього року заборонив найбільшим технологічним компаніям країни, включаючи ByteDance та Alibaba, закуповувати деякі чіпи Nvidia, посиливши курс на розвиток власної напівпровідникової індустрії та зниження залежності від США, повідомляли джерела Financial Times. Йшлося тоді про замовлення чіпів RTX Pro 6000D — продукту Nvidia, створеного спеціально для ринку КНР.

Читайте також: Китай заборонив технологічним компаніям купувати ІІ-чіпи Nvidia

На початку грудня стало відомо, що великі китайські компанії, включаючи Alibaba і ByteDance, звернулися до Nvidia щодо закупівлі іншого чіпа — H200, другого за потужністю в лінійці компанії для штучного інтелекту.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що уряд США дозволить Nvidia експортувати H200 до Китаю, але стягуватиме 25% збір з таких поставок.