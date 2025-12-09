Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 9:16

Трамп: США дозволять продаж чіпів Nvidia Китаю та отримають 25% знижку

Президент Трамп заявив, що дозволить Nvidia експортувати чіпи H200 до Китаю, і що США отримають 25% знижку. Про це пише The Wall Street Journal.

Президент Трамп заявив, що дозволить Nvidia експортувати чіпи H200 до Китаю, і що США отримають 25% знижку.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення США

«Я повідомив президенту Китаю Сі, що Сполучені Штати дозволять Nvidia постачати свою продукцію H200», — написав Трамп в Truth Social.

Він додав: «25% буде виплачено Сполученим Штатам Америки».

Акції Nvidia зросли на два відсотки під час торгів після закриття ринку, коли Трамп оголосив про це у Truth Social. Раніше того ж дня вони піднялися на три відсотки після повідомлення Semafor.

За словами президента, Міністерство торгівлі США зараз завершує деталізацію угоди, а аналогічний підхід буде застосовано і до інших виробників ШІ-чипів — таких як Advanced Micro Devices та Intel.

«Ми захистимо національну безпеку, створимо робочі місця в Америці і збережемо лідерство США у сфері штучного інтелекту», — написав Трамп у Truth Social. Він додав, що клієнти Nvidia у США вже переходять на надсучасні чипи Blackwell, а згодом — Rubin, які не входять до цієї домовленості.

Трамп не уточнив, скільки чипів H200 буде дозволено до експорту чи які умови до них висуватимуться. Він лише сказав, що постачання відбуватиметься «за умов, які забезпечать сильний рівень національної безпеки».

За словами обізнаної особи, посадовці адміністрації вважають це рішення компромісом між забороною на постачання новітніх чипів Blackwell до Китаю — на що Трамп не погодився — і повною забороною на експорт будь-яких американських чипів, що, на думку чиновників, посилило б позиції Huawei в реалізації власних ШІ-процесорів на китайському ринку.

Позиція Nvidia

«Nvidia» у заяві підтримала рішення: «Надання доступу до H200 перевіреним комерційним клієнтам, схваленим Міністерством торгівлі, — це зважений баланс, який є корисним для Америки».

Представник Білого дому пояснив, що збір стягуватиметься як податок на імпорт — з Тайваню, де виготовляють чипи, до США, де вони проходитимуть перевірку безпеки перед експортом до Китаю.

Прихильники жорсткої лінії щодо Китаю у Вашингтоні остерігаються, що продаж більш потужних ШІ-чипів може допомогти Пекіну різко посилити свої військові можливості. Саме це занепокоєння і спричинило перші обмеження на експорт таких чипів адміністрацією Джо Байдена.

У вересні китайський інтернет-регулятор заборонив найбільшим технологічним компаніям країни купувати ШІ-чипи американського виробника Nvidia, щоб активізувати роботу з метою розвитку власної промисловості напівпровідників та конкуренції зі США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
