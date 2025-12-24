Де шукати реальну морозостійку солярку та скільки доведеться за неї заплатити

Українських водіїв лякають проблемами із пальним цієї зими. Йдеться про так званий «зимовий» дизель, точніше про один із його підвидів — арктичне дизельне пальне, яке здатне «заводити» двигуни без особливих складнощів при температурі до мінус 40 градусів морозу.

Як розповів «Мінфіну» засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін, вітчизняні АЗС завозять переважно дизель «європейська зима», він добре «працює» за мінус 12−14 градусів, але, якщо стовпчики термометра опускаються нижче, може дати збій.

При цьому багато заправників вже активно рекламують зимовий дизель, не вдаючись до подробиць, про який саме вид пального йдеться. Тобто, якщо нинішня зима буде холодною, дизельні мотори авто, особливо старих, можуть просто не завестися.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального із «зимовим» дизелем.

Зимовий дизель: європейська «норма» чи арктична «броня» для морозів?

Автомобілі з дизельними двигунами мають масу переваг, у тому числі економнішу, порінюючи з бензиновими машинами, витрату пального. Але є й недоліки. Один із них — складнощі в експлуатації дизельних моторів узимку. У нових автомобілях ця проблема відчувається менше, а ось старі — в мороз можуть просто не завестися.

Тому водії намагаються заправлятися зимовим дизельним пальним.

Є два види такого дизеля. Перший — зимовий чи, як його часто називають, «європейська зима». Він містить присадки-депресори, які запобігають «в'язкості» палива. Такий дизель призначений для експлуатації авто при температурі до мінус 12−14 градусів. Деякі виробники декларують збереження властивостей такого палива за температури до мінус 20 градусів, але на практиці це спрацьовує далеко не завжди.

Другий вид зимового дизеля — арктичний. Його експерти радять заливати до баків за температури від мінус 12 градусів. Нижня планка, за якої виробники обіцяють збереження якісних характеристик пального, — мінус 40−65 градусів.

Арктичний дизель вважається преміальним видом пального, яке покращено додатковими присадками. Окрім безпроблемного запуску двигуна в морози, арктичний дизель, як обіцяють виробники, прискорює розгін авто і навіть сприяє ощадливішій витраті пального.

Зазначимо, що на АЗС та в спеціалізованих магазинах окремо продаються також різноманітні присадки, які водії можуть самі додати до звичайного дизеля, отримавши таким чином зимовий варіант пального. Втім, такий «економваріант» експерти радять притримати на крайній випадок — на практиці «домашній» зимовий дизель працює набагато гірше, ніж заводський.

Куди зникла «Арктика»?

Про те, що цієї зими українські водії можуть зіткнутися з дефіцитом зимового дизеля, експерти попереджають ще з літа. Річ у тім, що раніше великі обсяги зимового пального завозилися до нас із Індії. Після заборони імпорту індійського пального постачальники почали переорієнтовуватися на інші ринки — зокрема, на Грецію, Катар, Литву, Польщу тощо.

Але, за словами Леушкіна, завозять здебільшого «європейську зиму», а не арктичний дизель. «Арктику законтрактували переважно під армію», — каже експерт. Причини обмеженого постачання арктичного дизеля для роздрібної торгівлі — обмежена пропозиція у тих продавців, із якими працюють наші імпортери, а також високий цінник. Арктичний дизель у закупівлі на 1,5 гривні за літр дорожчий за просто «зимовий», — пояснив «Мінфіну» Леушкін.

А ось голова консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн запевнив «Мінфін», що насправді до України завозять і зимовий дизель, і арктичний. «У листопаді імпортували рекордні обсяги за останні три роки — 700 тисяч тонн», — говорить він.

Арктичний дизель справді є у пропозиції АЗС. Наприклад, мережа «ОККО» рекламує дизель PULLS Diesel Арктика, який «не замерзає до мінус 40 градусів». За даними «А-95», мережа імпортує пальне виробництва польського заводу ORLEN і станом на 10 грудня цього року завезла його 15,8 тисяч тонн.

При цьому на офіційному сайті мережі не вказана вартість арктичного дизеля, хоча є цінники на всі інші види пального. На «гарячій» лінії «Мінфіну» порадили «питати ціну на заправках», оператор, як виявилося, не знає, скільки коштує арктичний дизель у їхній мережі. До того ж, за словами оператора, такий вид пального є не на всіх АЗС. Тобто, зважаючи на все, процес продажу цього виду пального поки що не налагоджений.

Інша велика мережа АЗС — WOG — пропонує фінський арктичний дизель Mustang плюс, який також не замерзає до 40 градусів морозу. Ціна — 64,00 гривні за літр. Для порівняння: «звичайний» дизель на заправках цієї мережі коштує 61,99 гривень, тобто «арктика» коштуватиме на 3 гривні за літр, або 150 гривень за середньостатистичний бак, дорожче.

У мережі «Укрнафта» повідомляють про наявність зимового дизельного пального, яке розраховане на морози до мінус 21 градуса. Тобто це точно не «арктика».

У мережі БРСМ на зиму пропонують ДП Євро Plus, який, як заявляють у компанії, «збагачений американською присадкою Innospec Octimise D3042 (54,99 гривень за літр). Продавець обіцяє, що цей дизель є морозостійким до мінус 35 градусів.

У мережі UPG із початку листопада почали продавати зимовий дизель до мінус 21 градуса, завезений із «високотехнологічних НПЗ США» (яких саме — не уточнюється). Вартість — 61,9 гривень за літр (при ціні євродизеля в 58,99 гривень). Але, як повідомили «Мінфіну» у цій мережі, зимове пальне є не на всіх заправках.

Тобто, бачимо, що арктичний дизель є далеко не скрізь. Більшість пропонують на зиму все ж таки «європейський варіант», але позиціонують його не до мінус 12−13 градусів, а до мінус 20−21 градуса морозу.

Випробування холодом, бодяга та недолив

Як каже Дмитро Леушкін, «зараз усі продають переважно зимовий дизель, нібито до мінус 20. Доки не настали ті самі 20 градусів». Тобто насправді не зовсім зрозуміло, як на практиці працюватиме пальне за низьких температур.

За словами керівника спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, якість пального на українських АЗС держава зараз практично не контролює.

Минулого року Інститут споживчих експертиз перевіряв зимову солярку. Відібравши 27 проб на заправках мереж «Укрнафта», ОККО, БРСМ, KLO, Parallel, WOG, Socar тощо. При цьому більше третини зразків не пройшли «випробування холодом» (зокрема, дизель мереж БРСМ, Маркет, Фактор, Mango). В останній дизель насправді припиняв прокачуватися вже за мінус 13 градусів, у решти — за мінус 16−19 градусів. Зимове пальне деяких мереж (зокрема, BVS, KSEM тощо) потрапило до «синьої зони» — воно відповідало стандартам ДСТУ, але не мало «запасу міцності».

Тільки у 11 мереж зимовий дизель виявився справді зимовим (OKKO, WOG, Socar, KLO, Amic тощо). Він «працював» при температурі у мінус 23−26 градусів.

При цьому навесні цього року Інститут споживчих експертиз заявив, що на вітчизняних АЗС почала різко погіршуватися якість дизельного пального, яке багато заправок просто «бодяжать». Частку фальсифікату дослідники оцінили щонайменше у 20%. У деяких перевірених зразках зафіксовано багаторазове перевищення вмісту сірки, що загрожує проблемами з паливною системою та двигуном авто. При цьому аналітики зазначають, що ситуація з якістю дизеля різко погіршилася, порівнюючи, наприклад, із минулим роком.

У листопаді цього року Інститут споживчих експертиз зафіксував загальний дефіцит дизеля на багатьох АЗС, особливо регіональних, що змусило деякі заправки «прикрутити крани» та просто недоливати клієнтам певні обсяги палива.

Зрозуміло, що всі ці проблеми можуть позначитися на якості зимового пального.