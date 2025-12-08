Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 12:39

Через підвищення акцизів у 2026 році пальне в Україні подорожчає

З 1 січня 2026 року набуде чинності підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Саме це стане ключовим фактором майбутнього подорожчання пального. Водночас до кінця 2025 року НБУ не очікує різких стрибків вартості на АЗС: ринок залишатиметься відносно стабільним. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

З 1 січня 2026 року набуде чинності підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підвищення акцизу

У НБУ наголошують: нові акцизні ставки підвищать податкове навантаження на пальне та відповідно пришвидшать зростання цін у середньостроковій перспективі.

Як саме зміняться акцизи з 2026 року

За чинним законодавством, з 1 січня 2026 року ставки акцизного податку будуть підвищені для всіх основних видів пального:

  • Бензин: з 271,7 до 300,8 євро за 1 000 л
  • Дизель: з 215,7 до 253,8 євро за 1 000 л
  • Автогаз: з 173 до 198 євро за 1 000 л

Що це означає для споживачів

  1. Короткостроково (2024−2025): різких коливань на ринку пального не прогнозують.
  2. З 2026 року: на українських АЗС варто очікувати поступового, але відчутного подорожчання пального.
  3. Довгостроково: підвищення акцизів може вплинути на ціни впродовж кількох років поспіль.

На скільки орієнтовно подорожчає паливо

Очікуване подорожчання пального через зростання оптових цін: бензин — на 1,5−2,5 грн/л, дизель — на 2−3 грн/л, автогаз — на 1−1,8 грн/л.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2025, 13:28
#
Ну так в чем проблема?
А что , может уважаемый «редактор новостей» расскажет всем, а почему подымают акциз?
Нет, не расскажет?
Жаль!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
