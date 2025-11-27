Автопарк старішає: українці масово вибраковують машини

У жовтні українці скористалися можливістю вибракування понад дві тисячі разів. Найчастіше на металолом відправляли легкові автомобілі — 1638 одиниць. Також свої останні кілометри подолали 367 вантажівок та 62 автобуси. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Динаміка вибракування

Список претендентів на переплавку виглядає як музей пострадянського автопрому, де експонати нарешті отримали дозвіл на вихід. Левову частку списку займає класика ВАЗів. Тут і «копійка» ВАЗ 2101, яка моторизувала кілька поколінь, і ВАЗ 2106 з 2107 — машини, які здавалися вічними, але і їхній ресурс вичерпався.

Окремої уваги заслуговує ГАЗ Волга. Сьогодні ж цей колишній символ влади та достатку перетворився на непотрібний тягар, який просто дорого годувати бензином.

Не менш ностальгічним є прощання з ВАЗ 2109 та 21099. Цікаво, що до компанії радянських ветеранів впевнено доєднався Daewoo Lanos.

«Народний» автомобіль незалежної України (хоч народ про нього й не просив), який змінив у таксі ті самі «Жигулі», тепер і сам масово йде на спочинок, доводячи, що ніщо не вічне під Місяцем (і під таксистом).

Також у списку присутні ЗАЗ Таврія, Lada 110 та незамінна трудяга ГАЗ Газель. Щоправда, на фініші своєї кар'єри ця «антилопа» вже не вирізнялася прудкістю чи грацією своєї африканської тезки, а скоріше унікальною здатністю щедро посипати дорогу рудою іржею, намагаючись скинути зайву вагу прямо на ходу.

Найстаріший ТЗ місяця

Цього разу звання найвитривалішого автомобіля, що найдовше тримався за життя, отримує справжня легенда пасажирських перевезень — автобус ПАЗ 672 М, випущений у далекому 1962 році.

Здебільшого вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 27 років для легковиків, 26 для вантажних, та стільки ж для автобусів.