Автопарк старішає: українці масово вибраковують машини

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 листопада 2025, 9:46

Автопарк старішає: українці масово вибраковують машини

У жовтні українці скористалися можливістю вибракування понад дві тисячі разів. Найчастіше на металолом відправляли легкові автомобілі — 1638 одиниць. Також свої останні кілометри подолали 367 вантажівок та 62 автобуси. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

У жовтні українці скористалися можливістю вибракування понад дві тисячі разів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка вибракування

Список претендентів на переплавку виглядає як музей пострадянського автопрому, де експонати нарешті отримали дозвіл на вихід. Левову частку списку займає класика ВАЗів. Тут і «копійка» ВАЗ 2101, яка моторизувала кілька поколінь, і ВАЗ 2106 з 2107 — машини, які здавалися вічними, але і їхній ресурс вичерпався.

Окремої уваги заслуговує ГАЗ Волга. Сьогодні ж цей колишній символ влади та достатку перетворився на непотрібний тягар, який просто дорого годувати бензином.

Читайте також: Вибракування: скільки та яких авто пішли «під прес» у серпні

Не менш ностальгічним є прощання з ВАЗ 2109 та 21099. Цікаво, що до компанії радянських ветеранів впевнено доєднався Daewoo Lanos.

«Народний» автомобіль незалежної України (хоч народ про нього й не просив), який змінив у таксі ті самі «Жигулі», тепер і сам масово йде на спочинок, доводячи, що ніщо не вічне під Місяцем (і під таксистом).

Читайте також:У жовтні середній вік легкових авто на ринку України зріс до 16,4 року

Також у списку присутні ЗАЗ Таврія, Lada 110 та незамінна трудяга ГАЗ Газель. Щоправда, на фініші своєї кар'єри ця «антилопа» вже не вирізнялася прудкістю чи грацією своєї африканської тезки, а скоріше унікальною здатністю щедро посипати дорогу рудою іржею, намагаючись скинути зайву вагу прямо на ходу.

Найстаріший ТЗ місяця

Цього разу звання найвитривалішого автомобіля, що найдовше тримався за життя, отримує справжня легенда пасажирських перевезень — автобус ПАЗ 672 М, випущений у далекому 1962 році.

Здебільшого вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 27 років для легковиків, 26 для вантажних, та стільки ж для автобусів.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
veritas69
veritas69
27 листопада 2025, 10:06
#
Романе, текст писала LLM?
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
27 листопада 2025, 10:16
#
Джерело Інститут досліджень авторинку
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає orest frank и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами