За даними АСЕА, у квітні 2026 р. ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 5,1% — до 972,3 тис. од., повідомляє Укравтопром.
28 травня 2026, 9:02
Європейський авторинок ожив: які авто показали рекордний приріст серед сегментів
Який сегмент зріс найбільше
Найбільший приріст (+37,7%) продемонстрував сегмент електромобілів.
Реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) — 359056 од. (+12%);
- Бензинові авто — 218485 од. (-16,3%);
- Електромобілі (BEV) — 200117 од. (+37,7%);
- Плагін-гібриди — 95565 од. (+16,4%);
- Дизельні — 73982 од. (-17,1%);
- Інші — 25110 од. (-7,5%).
Всього з початку 2026 року в ЄС було зареєстровано майже 3,8 млн нових легкових авто, що на 4,2% більше, ніж торік.
Джерело: Мінфін
