Європейський авторинок ожив: які авто показали рекордний приріст серед сегментів

За даними АСЕА, у квітні 2026 р. ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 5,1% — до 972,3 тис. од., повідомляє Укравтопром.

Який сегмент зріс найбільше

Найбільший приріст (+37,7%) продемонстрував сегмент електромобілів.

Реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 359056 од. (+12%);

Бензинові авто — 218485 од. (-16,3%);

Електромобілі (BEV) — 200117 од. (+37,7%);

Плагін-гібриди — 95565 од. (+16,4%);

Дизельні — 73982 од. (-17,1%);

Інші — 25110 од. (-7,5%).

Всього з початку 2026 року в ЄС було зареєстровано майже 3,8 млн нових легкових авто, що на 4,2% більше, ніж торік.