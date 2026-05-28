Європейський авторинок ожив: які авто показали рекордний приріст серед сегментів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 травня 2026, 9:02

Європейський авторинок ожив: які авто показали рекордний приріст серед сегментів

За даними АСЕА, у квітні 2026 р. ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 5,1% — до 972,3 тис. од., повідомляє Укравтопром.

За даними АСЕА, у квітні 2026 р. ринок нових легкових автомобілів в ЄС зріс в річному обчисленні на 5,1% — до 972,3 тис.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Який сегмент зріс найбільше

Найбільший приріст (+37,7%) продемонстрував сегмент електромобілів.

Реєстрація нових автомобілів в Євросоюзі за джерелом живлення:

  • Гібриди (HEV) — 359056 од. (+12%);
  • Бензинові авто — 218485 од. (-16,3%);
  • Електромобілі (BEV) — 200117 од. (+37,7%);
  • Плагін-гібриди — 95565 од. (+16,4%);
  • Дизельні — 73982 од. (-17,1%);
  • Інші — 25110 од. (-7,5%).

Всього з початку 2026 року в ЄС було зареєстровано майже 3,8 млн нових легкових авто, що на 4,2% більше, ніж торік.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
neverice
neverice
28 травня 2026, 9:54
#
Новина чудово корелює з постійними скаргами на «низький попит на EV». Чисті електрички вже зайняли 20% ринку. І продовжують рости швидше за всі інші сегменти. Навіть якщо віднести гібриди до бензинових авто.
+
0
Я Саня
Я Саня
28 травня 2026, 10:34
#
ЕМ це про трішки заморочитися, власник дирчиків особливо не хочуть думати, їм потрібно сів, поїхав, заправив, поїхав. А планування маршрутів, пошук зарядних і т.д. викликає у них стрес. Відповідно те що викликає стрес перетворюється у «ЕМ лайно» і повторюванням одних і тих же фраз із методичок з 2000х де ЕМ справді були незрозумілим і невигідним. Нафтобарони саме для таких йолопів продовжують випускати замовні статті з одними і тими ж мантрами про те як все погано в ЕМ, а вони і раді слухати. І роблять це для того щоб максимально продовжити еру халявки з нафтою, щоб качати і продавати. Бо коли з ДВЗ пересядуть на ЕМ, халявка закінчиться. Звісно попит деякий ще буде, але 80% попиту на бензу впаде. Тому і виходять замовні статті вже скільки років з одним і тим же змістом в стилі «низький попит на EV». А люди все більше і більше переконуються у тому, що ЕМ це для них краще. Єдина проблема що це не краще для нафтобаронів і самих же виробників авто, бо тоді на сервісі не заробиш стільки скільки заробляли на ДВЗ.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами