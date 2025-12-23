Італія оштрафувала Ryanair на 255 млн євро: авіакомпанію звинуватили у «війні» з турагентствами

Італійський антимонопольний регулятор наклав на ірландського лоукостера Ryanair рекордний штраф у розмірі 255 млн євро ($300 млн). Причиною стала «зловмисна стратегія» авіакомпанії, спрямована на витіснення з ринку сторонніх туристичних агентств. Про це повідомляє Bloomberg.

У чому звинувачують авіаперевізника?

За даними італійського відомства з питань конкуренції, Ryanair свідомо створювала перешкоди для турагентств, які намагалися купувати квитки на її офіційному сайті.

Період порушень: Зловживання домінуючим становищем тривало з квітня 2023 року щонайменше до квітня 2025 року.

Суть обмежень: Авіакомпанія фактично блокувала агентствам можливість комбінувати рейси Ryanair з квитками інших перевізників або додатковими послугами (готелі, оренда авто). Це змушувало клієнтів купувати все безпосередньо у Ryanair, обмежуючи їхній вибір.

Затяжний конфлікт з італійською владою

Відносини між лоукостером та Римом залишаються напруженими вже кілька років. Конфлікт загострився влітку 2023 року, коли:

Уряд Італії намагався обмежити ціни на авіаквитки до Сицилії та Сардинії.

Антимонопольні органи почали розслідування щодо монополізації компанією супутніх послуг (прокат машин, бронювання житла).

Не перший випадок

Ryanair вже не вперше конфліктує з туристичними агентствами. Наприклад, у 2024 році компанія лише після тривалого суду пішла на мирову угоду з онлайн-турагентом On the Beach Group Plc, який також звинувачував перевізника в антиконкурентній поведінці.

Представники Ryanair поки що офіційно не прокоментували рішення італійського регулятора, проте зазвичай компанія агресивно оскаржує подібні штрафи в судах.

