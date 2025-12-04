Ryanair може відновити польоти в Україну протягом 2-х тижнів після укладення будь-якої мирної угоди — FT

Провідні європейські лоукостери активно готуються до повернення на український ринок. Вони планують відновити польоти, щойно буде підписано мирну угоду, яка дозволить знову відкрити аеропорти для цивільних мандрівників. Авіакомпанії прогнозують значний бум, спричинений не лише поверненням українців, але й «туризмом катастроф». Про це повідомляє Financial Times.

Повернення Ryanair та амбіції Wizz Air

Керівники найбільших лоукостерів заявляють про готовність діяти максимально швидко.

Ryanair: Генеральний директор Едді Вілсон заявив, що компанія може виставити квитки на продаж та відновити рейси протягом двох тижнів після того, як польоти в Україну стануть безпечними. До повномасштабного вторгнення Ryanair перевозила близько 1,5 млн пасажирів на рік до Києва, Львова та Одеси, а тепер планує збільшити цей показник до 4 млн.

Wizz Air: Генеральний директор Йожеф Вараді повідомив, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення миру, а впродовж семи років довести їхню кількість до 50. До 2022 року Wizz Air була найбільшою не українською авіакомпанією, що працювала в країні.

«Ми планували це, і щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Відновлення роботи стане для нас значною можливістю,» — наголосив Вараді.

Прогноз: Повернення українців та «туризм катастроф»

Керівники авіакомпаній прогнозують сильний попит на квитки обумовлений трьома факторами:

Повернення українців: Масова хвиля громадян України, які повертатимуться додому.

Відбудова: Потреба у перевезенні персоналу, задіяного у найбільшому будівельному проєкті Європи.

«Туризм катастроф»: Вараді прогнозує приплив туристів, які захочуть відвідати райони, що постраждали від війни, проводячи паралель із падінням Берлінської стіни.

Навіть EasyJet, яка раніше не літала в Україну, вивчає можливість відкриття маршрутів. Її керівник Кентон Джарвіс зазначив: «Це відсутня частина Європи прямо зараз.»

Безпека залишається пріоритетом

Наразі Агентство авіаційної безпеки ЄС (EASA) продовжує радити авіакомпаніям утримуватися від польотів над українським повітряним простором і приземлення в країні через ризик військових дій.

Експерти зазначають, що оперативний старт контролю повітряного руху можливий швидко, але все залежатиме від стану аеропортів, злітно-посадкових смуг та забезпечення найвищих стандартів безпеки.