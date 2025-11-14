Ryanair переходить на цифру: Авіакомпанія скасовує друковані посадкові талони

Одна з найбільших бюджетних авіакомпаній Європи, Ryanair, оголосила про повний перехід на цифрові посадкові талони. З цієї середи пасажири, які пред'являть в аеропорту роздруковані талони, не зможуть полетіти. Про це повідомляє BBC.

Авіаперевізник заявив, що переходить на цифрові посадкові талони для прискорення процесу подорожі та зниження операційних витрат. За даними компанії, 90% із її 206 мільйонів пасажирів вже реєструються онлайн і використовують цифрові талони.

Критика

Рішення Ryanair викликало занепокоєння у правозахисних груп щодо його впливу на людей, які не мають доступу до Інтернету або не користуються смартфонами.

Згідно зі звітом британського регулятора зв'язку Ofcom, 5% жителів Великої Британії не мають доступу до Інтернету вдома (включно з мобільним зв'язком).

Денніс Рід з активістської групи Silver Voices назвав ці зміни верхівкою айсберга, вказуючи, що літнім людям складно користуватися мобільними застосунками та QR-кодами, необхідними для багатьох послуг.

Представниця благодійної організації Age UK Керолайн Абрахамс наголосила, що компанії, які переходять в онлайн, повинні пропонувати альтернативні способи реєстрації та оформлення квитків, і не забувати про 4,3 млн літніх людей, які не користуються смартфоном.

Історія пасажирки

94-річна Пеггі-Енн Мунро, яка регулярно літає Ryanair до доньки в Італію, назвала цифрове нововведення «гнітючим». Вона переживає через необхідність витрачати додатковий час та мати справу з незрозумілою системою в країні, де вона не знає мови.

Штрафи та винятки

Ryanair підтвердила, що пасажири, які не зареєструються онлайн до свого рейсу, будуть змушені сплатити збір за реєстрацію в аеропорту, який може сягати 55 фунтів стерлінгів ($72,4).

Водночас клієнти, які зареєструвалися онлайн, але не можуть отримати доступ до свого посадкового талона через смартфон, зможуть отримати його безкоштовно в аеропорту (раніше за це стягувалася плата у розмірі 20 фунтів стерлінгів/$26,3).

Виняток: Нові правила застосовуються до всіх рейсів Ryanair, за винятком тих, що прямують до Марокко. Ця країна все ще вимагає паперовий посадковий талон, тому пасажири, які летять туди, зможуть, як і раніше, отримати талони в аеропорту.

