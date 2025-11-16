Multi від Мінфін
16 листопада 2025, 8:00

Fitch підтвердив «обмежений дефолт» України

Рейтингове агентство Fitch Ratings 14 листопада втретє поспіль підтвердило рейтинг України на рівні «Restricted Default» (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Про це повідомляється на його сайті.

Рейтингове агентство Fitch Ratings 14 листопада втретє поспіль підтвердило рейтинг України на рівні «Restricted Default» (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому «обмежений дефолт»

«Довгостроковий рейтинг РДЕ в іноземній валюті залишатиметься на рівні „обмежений дефолт“ доти, доки Україна не нормалізує відносини з більшістю зовнішніх комерційних кредиторів. Це станеться, коли Fitch оцінить, що реструктуризація ВВП-варантів перетворилася на затяжну суперечку, яка більше не обмежує відносини з іншими власниками комерційних облігацій, або коли буде досягнуто угоди щодо реструктуризації з рештою кредиторів», — повідомило агентство.

Читайте також: Україна не домовилася з інвесторами щодо реструктуризації ВВП-варрантів

Україна vs Інвестори

Переговори, що тривали з 16 жовтня по 5 листопада, мали на меті обмін ВВП-варрантів на нові облігації. Однак, сторони не змогли дійти згоди щодо економічних умов.

Пропозиція України:

Україна запропонувала обміняти ВВП-варранти на нові єврооблігації серії С («C Bonds») з коефіцієнтом обміну 1,26.

  • Графік погашень: Згладжений, у 2030−2032 роках.
  • Купонна ставка: Починається з 2,5% і поступово зростає до 6,0% до 2030 року.
  • Грошовий компонент: 6 центів (включно з комісією за згоду) на 1 долар номінальної вартості варрантів для стимулювання участі.

Вимоги Комітету Власників:

Пропозиція інвесторів передбачає обмін на нові облігації серії С із суттєво вищими економічними параметрами, які Україна назвала неприйнятними через невідповідність умовам МВФ:

  • Збільшення держборгу: Значне збільшення обсягу державного боргу.
  • Скорочення строку погашення: Із першим суттєвим погашенням вже у 2029 році.
  • Вищі купонні ставки: У діапазоні від 5% до 7,75%.

Через відсутність прогресу у досягненні згоди Україна відмовилася від подальших пропозицій у рамках цього обмеженого переговорного періоду.

Марченко підкреслив, що попри безпрецедентні виклики через війну та падіння економіки майже на третину, Україна залишається відданою конструктивному діалогу.

«Втрати від війни для України надзвичайно великі, однак ми не плануємо додавати до списку втрат довіру інвесторів», — наголосив він.

Україна залишається налаштованою на конструктивні переговори з усіма власниками ВВП-варрантів для забезпечення довгострокової боргової стійкості, не створюючи загрози для відбудови країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
