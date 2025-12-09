«Євро коштує набагато дорожче, ніж здається»: ЄЦБ може знову знизити ставки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2025, 15:15

«Євро коштує набагато дорожче, ніж здається»: ЄЦБ може знову знизити ставки

Стрімке зміцнення євро в поєднанні з навалою дешевих китайських товарів створює несподіваний дефляційний тиск на економіку єврозони. Ця комбінація факторів може змусити Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовитися від паузи в пом'якшенні політики та піти на нове зниження відсоткових ставок. Про це повідомляє Reuters 9 грудня.

Стрімке зміцнення євро в поєднанні з навалою дешевих китайських товарів створює несподіваний дефляційний тиск на економіку єврозони.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прихована сила європейської валюти

На перший погляд, курс євро виглядає стабільним — він торгується близько позначки $1,166 після досягнення чотирирічного максимуму у вересні ($1,1918). Загалом з початку року європейська валюта додала у вартості майже 13%, що є найкращим показником з 2017 року.

Однак експерти попереджають: реальна вартість євро значно вища, ніж показує звичайний курс до долара.

Реальний ефективний обмінний курс (REER) — показник, що враховує кошик валют основних торговельних партнерів та інфляцію, — у вересні сягнув максимуму з 2014 року.

Номінальний курс також побив історичний рекорд, піднявшись на 5,7% у 2025 році.

«Євро коштує набагато дорожче, ніж здається на перший погляд. Якщо подивитися на зважений за торгівлею курс, то євро перебуває на історично високих рівнях», — зазначає Темос Фіотакіс, глобальний керівник валютної стратегії Barclays.

Китайський фактор та загроза дефляції

Однією з головних причин «прихованого» зміцнення євро є падіння китайського юаня на 7% цього року. Оскільки Китай є найбільшим торговельним партнером Європи, це має колосальний вплив.

Дешевий юань робить китайські товари ще дешевшими для європейців.

У вересні торговельний дефіцит єврозони з Китаєм склав €33 млрд.

Аналітики Goldman Sachs попереджають, що намагання Пекіна «залити» світові ринки дешевою продукцією може спровокувати дефляцію (падіння цін) у Європі. Китайські експортери активно шукають нові ринки збуту за межами США через торгові бар'єри, і Європа стає головною ціллю.

Дилема для ЄЦБ: тримати чи різати?

Зараз ринки очікують, що ЄЦБ утримуватиме ставки без змін щонайменше до березня 2027 року. Однак нова реальність може змінити ці плани.

Віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос раніше заявляв, що курс євро вище $1,20 значно ускладнить ситуацію. Економісти вважають, що подальше зміцнення валюти навіть на 5% може стати тригером для зниження ставок.

«Базовий сценарій залишається незмінним — ставки не зміняться. Але ймовірність того, що ЄЦБ знизить їх ще один або два рази до літа наступного року, все ще досить висока. Історія з Китаєм може стати вирішальним фактором», — вважає Карстен Бжескі, головний економіст ING по єврозоні.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами