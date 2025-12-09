«Євро коштує набагато дорожче, ніж здається»: ЄЦБ може знову знизити ставки

Стрімке зміцнення євро в поєднанні з навалою дешевих китайських товарів створює несподіваний дефляційний тиск на економіку єврозони. Ця комбінація факторів може змусити Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовитися від паузи в пом'якшенні політики та піти на нове зниження відсоткових ставок. Про це повідомляє Reuters 9 грудня.

Прихована сила європейської валюти

На перший погляд, курс євро виглядає стабільним — він торгується близько позначки $1,166 після досягнення чотирирічного максимуму у вересні ($1,1918). Загалом з початку року європейська валюта додала у вартості майже 13%, що є найкращим показником з 2017 року.

Однак експерти попереджають: реальна вартість євро значно вища, ніж показує звичайний курс до долара.

Реальний ефективний обмінний курс (REER) — показник, що враховує кошик валют основних торговельних партнерів та інфляцію, — у вересні сягнув максимуму з 2014 року.

Номінальний курс також побив історичний рекорд, піднявшись на 5,7% у 2025 році.

«Євро коштує набагато дорожче, ніж здається на перший погляд. Якщо подивитися на зважений за торгівлею курс, то євро перебуває на історично високих рівнях», — зазначає Темос Фіотакіс, глобальний керівник валютної стратегії Barclays.

Китайський фактор та загроза дефляції

Однією з головних причин «прихованого» зміцнення євро є падіння китайського юаня на 7% цього року. Оскільки Китай є найбільшим торговельним партнером Європи, це має колосальний вплив.

Дешевий юань робить китайські товари ще дешевшими для європейців.

У вересні торговельний дефіцит єврозони з Китаєм склав €33 млрд.

Аналітики Goldman Sachs попереджають, що намагання Пекіна «залити» світові ринки дешевою продукцією може спровокувати дефляцію (падіння цін) у Європі. Китайські експортери активно шукають нові ринки збуту за межами США через торгові бар'єри, і Європа стає головною ціллю.

Дилема для ЄЦБ: тримати чи різати?

Зараз ринки очікують, що ЄЦБ утримуватиме ставки без змін щонайменше до березня 2027 року. Однак нова реальність може змінити ці плани.

Віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос раніше заявляв, що курс євро вище $1,20 значно ускладнить ситуацію. Економісти вважають, що подальше зміцнення валюти навіть на 5% може стати тригером для зниження ставок.

«Базовий сценарій залишається незмінним — ставки не зміняться. Але ймовірність того, що ЄЦБ знизить їх ще один або два рази до літа наступного року, все ще досить висока. Історія з Китаєм може стати вирішальним фактором», — вважає Карстен Бжескі, головний економіст ING по єврозоні.

