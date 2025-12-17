Румунія зайняла перше місце за прискоренням інфляції в ЄС

Євростат оприлюднив дані за листопад 2025 року, які демонструють стабілізацію цін у регіоні: інфляція в єврозоні склала 2,1%, а в Євросоюзі загалом знизилася до 2,4%. Однак за цими усередненими цифрами ховається колосальний розрив між економіками різних країн — від майже нульового зростання цін на Кіпрі до швидкої інфляції в Румунії. Про це повідомляє пресслужба Євростату.

Полюси холоду: де ціни майже зупинилися

Найнижчі показники інфляції фіксуються переважно у країнах Південної та Західної Європи. Тут зростання цін фактично зупинилося, що, з одного боку, тішить споживачів, а з іншого — може сигналізувати про слабкий споживчий попит і стагнацію економіки.

Трійка країн з найменшою інфляцією:

Кіпр (0,1%) — ціни тут залишилися майже на рівні минулого року.

Франція (0,8%) — друга економіка ЄС демонструє впевнене приборкання цін.

Італія (1,1%) — інфляція тут вдвічі нижча за середній показник по єврозоні.

Гарячі точки: Східна Європа лідирує за дорожнечею

На протилежному кінці спектра знаходяться країни Центральної та Східної Європи. Тут інфляційний тиск залишається відчутним, суттєво «з'їдаючи» доходи населення.

Трійка країн з найвищою інфляцією:

Румунія (8,6%) — абсолютний антилідер ЄС. Рівень інфляції тут у 4 рази вищий, ніж у середньому по єврозоні.

Естонія (4,7%) — попри загальне охолодження в Балтії, ціни тут зростають швидше за сусідів.

Хорватія (4,3%) — країна, що нещодавно перейшла на євро, все ще адаптується до нових цінових реалій.

Загальний тренд: послуги дорожчають, енергія дешевшає

Якщо розглядати структуру кошика споживача, то головним «винуватцем» зростання цін залишається сфера послуг (+1,58 в.п. до загального показника). Це означає, що стрижка в перукарні, квиток на поїзд чи вечеря в ресторані продовжують дорожчати швидше, ніж товари на полицях.

Натомість енергоносії (пальне, електрика, газ) продовжують грати роль стабілізатора, здешевлюючи загальний чек для європейців (-0,04 в.п.).

Загалом ситуація виглядає оптимістично для більшості: у 12 країнах ЄС інфляція знизилася порівняно з жовтнем, у 5 залишилася стабільною, і лише у 10 країнах (переважно східного блоку) спостерігалося прискорення зростання цін.