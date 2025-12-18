40% українців хочуть залишитися в Польщі назавжди — дослідження

Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі. Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту (PIE), на який посилається Business Insider Polska.

Результати дослідження

Дослідження показує, що рішення залишитися дедалі частіше визначається не лише економічними чинниками. Фактори ідентичності — відчуття належності, соціальні зв’язки, емоційна безпека — більш ніж у чотири рази сильніше пов’язані з намірами залишитися в Польщі, ніж рівень доходів чи умови працевлаштування. Українці з високою ймовірністю постійного проживання частіше декларують плани подачі на польське громадянство та формування довгострокового життя в країні.

Водночас близько 60% дорослих мігрантів перебувають у так званій перехідній або прагматичній фазі. Їхня присутність у Польщі зумовлена поточними обставинами — роботою, безпекою або відсутністю альтернатив — без чітко сформованих планів на майбутнє.

Усередині цієї групи приблизно 20% становлять добре інтегровані українці, які, попри адаптацію, не планують залишатися в Польщі надовго.

Автори звіту наголошують, що ця остання група є стратегічно важливою для польського ринку праці. За даними PIE, цілеспрямована інтеграційна політика щодо таких мігрантів може мати мультиплікаційний ефект і сприяти утриманню кваліфікованих українських працівників.

Скасування спецстатусу

Як писав раніше «Мінфін», Уряд Польщі готує зміни, які можуть істотно вплинути на правове становище українських біженців. Йдеться про припинення дії спеціального статусу, введеного після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Відповідний законопроєкт вже підготовлений і може бути ухвалений до кінця 2025 року.