Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
18 грудня 2025, 15:28

40% українців хочуть залишитися в Польщі назавжди — дослідження

Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі. Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту (PIE), на який посилається Business Insider Polska.

Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі.

Результати дослідження

Дослідження показує, що рішення залишитися дедалі частіше визначається не лише економічними чинниками. Фактори ідентичності — відчуття належності, соціальні зв’язки, емоційна безпека — більш ніж у чотири рази сильніше пов’язані з намірами залишитися в Польщі, ніж рівень доходів чи умови працевлаштування. Українці з високою ймовірністю постійного проживання частіше декларують плани подачі на польське громадянство та формування довгострокового життя в країні.

Водночас близько 60% дорослих мігрантів перебувають у так званій перехідній або прагматичній фазі. Їхня присутність у Польщі зумовлена поточними обставинами — роботою, безпекою або відсутністю альтернатив — без чітко сформованих планів на майбутнє.

Усередині цієї групи приблизно 20% становлять добре інтегровані українці, які, попри адаптацію, не планують залишатися в Польщі надовго.

Автори звіту наголошують, що ця остання група є стратегічно важливою для польського ринку праці. За даними PIE, цілеспрямована інтеграційна політика щодо таких мігрантів може мати мультиплікаційний ефект і сприяти утриманню кваліфікованих українських працівників.

Скасування спецстатусу

Як писав раніше «Мінфін», Уряд Польщі готує зміни, які можуть істотно вплинути на правове становище українських біженців. Йдеться про припинення дії спеціального статусу, введеного після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Відповідний законопроєкт вже підготовлений і може бути ухвалений до кінця 2025 року.

Коментувати

Коментарі - 1

+
0
faid
faid
18 грудня 2025, 16:48
#
Добре хай лишаються, де є робота там і лишаються
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають faid, kvitka7 и 11 незареєстрованих відвідувачів.
