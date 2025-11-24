З 2026 року Польща змінить процедуру легалізації іноземців

З наступного року у Польщі будуть суттєві зміни у процесі подання заяв на отримання посвідки на проживання в Польщі: іноземці зможуть подавати заяви виключно в електронному вигляді через спеціальний портал Moduł Obsługi Spraw (Модуль управління справами) — MOS. Про це пише Inpoland.net.pl.

Відповідний законопроєкт чекає на підпис президента Кароля Навроцького. Про запуск системи буде повідомлено заздалегідь. В управлінні у справах іноземців наголосили, що зміни не набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Що зміниться для іноземців

Відповідно до запланованих змін, заяви на отримання дозволу на проживання в Польщі (тимчасового, постійного та довгострокового резидента ЄС) можна подавати виключно онлайн через MOS. Після набуття чинності новими правилами, іноземцям не доведеться стояти у чергах. Також буде можливість прервати подання заяви та подати її заново, оновивши певні дані.

Подача заявки буде безкоштовною, тому громадянам інших країн не доведеться користуватися послугами посередників, які коштують недешево.

Як подати заявку

створити обліковий запис користувача в новій системі MOS. Якщо іноземець має обліковий запис, все рівно потрібно буде створити новий;

увійти до порталу MOS через login.gov.pl та заповніть відповідну форму заяви на отримання дозволу на проживання в Польщі.

підписати заяву електронним способом — довіреним профілем, кваліфікованим електронним підписом або особистий підпис.

До заяви потрібно буде додати: актуальну фотографію у цифровому форматі, цифрову копію всіх сторінок дійсного проїзного документа, скан квитанції про підтвердження оплати (100 злотих — збір за видачу карти перебування та гербовий збір за видачу дозволу на проживання).

В залежності від мети отримання карти потрібно буде також додати:

примірник договору про роботу, якщо іноземець має намір працювати в Польщі,

документ з навчального закладу, якщо іноземець має намір навчатися у Польщі,

документ, що підтверджує стажування або волонтерську діяльність у Польщі, якщо метою іноземця є такі види діяльності.

Після успішного підписання та відправлення заявки заявник зможе зберегти її у форматах PDF та XML і отримати офіційне підтвердження отримання (UPO).

Після того, як заявку буде перевірено та схвалено у воєводському управлінні, довідку про підтвердження подання заяви можна буде завантажити та роздрукувати. Це замінить поточний штамп у паспорті.

Потім іноземців викликатимуть до воєводських управлінь для здачі відбитків пальців та зразка підпису, а також, за необхідності, для доповнення та додавання до неї додаткових документів.

Якщо рішення буде позитивним, то з воєводського управління надійде інформація про можливість отримання карти.